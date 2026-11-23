حذّر الرئيس الأوكراني ، الاثنين، من تحضير القوات الروسية لهجمات جديدة على الأراضي ، مؤكداً أن أجهزة الاستخبارات رصدت تحركات وخططاً روسية لاستهداف مواقع داخل البلاد.

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وقال ، وفق ما نقلته وسائل إعلام أوكرانية، إن أجهزة الاستخبارات أطلعته على الخطط الروسية المحدّثة، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات للقيادة العسكرية باتخاذ التدابير الدفاعية اللازمة والاستعداد لمواجهة أي هجمات محتملة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الهجمات الروسية على مناطق أوكرانية عدة، ولا سيما منشآت الطاقة وشبكات الكهرباء.

ولفت زيلينسكي إلى أن الوضع في مدينة أوديسا ومحيطها لا يزال صعباً منذ أيام، جراء استهداف خطوط الكهرباء والمحطات الفرعية، موضحاً أن القوات الروسية تعاود قصف الخطوط بعد إصلاحها، وتستهدف أيضاً المسارات البديلة لإمدادات الطاقة.