من المتوقع أن يزور رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق ديفيد بارنيا العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء المقبل، لإلقاء كلمة في مبنى البرلمان الألماني "البوندستاغ"، رغم مطالبة منظمة حقوقية باعتقاله على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر مطلعة أن الزيارة لا تزال قائمة، مشيرة إلى أن الضغوط التي يمارسها ناشطون لمنعها لا تضاهي حجم الدعم الذي يحظى به بارنيا.
وكان المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قد تقدم، في 19 تشرين الثاني، بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الألماني ضد بارنيا، مطالباً بإصدار مذكرة اعتقال بحقه وتوقيفه فور دخوله الأراضي الألمانية، على خلفية شبهات بارتكاب جرائم حرب.
وتستند الشكوى إلى الدور الذي تقول المنظمة إن بارنيا أدّاه في التخطيط لهجمات أجهزة النداء "البيجر" المفخخة التي استهدفت حزب الله في لبنان في أيلول 2024.
وبحسب المركز، أسفرت التفجيرات المتزامنة عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً وإصابة أكثر من 3400 آخرين، بينهم عدد كبير من المدنيين.
يُذكر أن بارنيا تولى رئاسة جهاز الموساد عام 2021، واستمر في منصبه حتى حزيران 2026.