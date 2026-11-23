من المتوقع أن يزور رئيس جهاز الموساد السابق ديفيد بارنيا العاصمة برلين، الأربعاء المقبل، لإلقاء كلمة في مبنى الألماني "البوندستاغ"، رغم مطالبة منظمة حقوقية باعتقاله على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر مطلعة أن الزيارة لا تزال قائمة، مشيرة إلى أن الضغوط التي يمارسها ناشطون لمنعها لا تضاهي حجم الدعم الذي يحظى به بارنيا.

وكان المركز للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قد تقدم، في 19 تشرين الثاني، بشكوى جنائية إلى مكتب الألماني ضد بارنيا، مطالباً بإصدار مذكرة اعتقال بحقه وتوقيفه فور دخوله الأراضي الألمانية، على خلفية شبهات بارتكاب جرائم حرب.

وتستند الشكوى إلى الدور الذي تقول المنظمة إن بارنيا أدّاه في التخطيط لهجمات أجهزة النداء "البيجر" المفخخة التي استهدفت في في أيلول 2024.

وبحسب المركز، أسفرت التفجيرات المتزامنة عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً وإصابة أكثر من 3400 آخرين، بينهم عدد كبير من المدنيين.

يُذكر أن بارنيا تولى رئاسة جهاز الموساد عام 2021، واستمر في منصبه حتى حزيران 2026.