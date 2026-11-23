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تدرس إطلاق برنامج لتدريب عناصر من الجيش السوري على إزالة الألغام والتخلص من الذخائر غير المنفجرة، في خطوة قد تمهّد لتعاون عسكري أوسع بين ودمشق، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر مطلعة أن المقترح يتضمن تشكيل بعثة تدريب متعددة الجنسيات، بمشاركة نحو 15 دولة حليفة للولايات المتحدة، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا والسعودية والإمارات.وبحسب المصادر، قد يبدأ البرنامج في آذار 2027، على أن تُجرى التدريبات في والأردن، مع احتمال عودة عدد محدود من العسكريين إلى الأراضي ، بعد انسحاب القوات الأميركية منها في نيسان الماضي.ويستند المقترح إلى آلية "مركز تنسيق دمشق"، الذي أُنشئ في الأردن لتسهيل التعاون بين السلطات السورية والقوات الأميركية وحلفائها الإقليميين.وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تيم هوكينز، أن المركز يواصل عمله لدعم استقرار سوريا، مشيراً إلى عدم اتخاذ قرارات نهائية بشأن هيكليته ومهامه المستقبلية.لكن المشروع لا يزال يواجه عقبات قانونية وسياسية، أبرزها ضرورة التحقق من سجلات حقوق الإنسان للوحدات السورية التي ستتلقى التدريب، بموجب القوانين الأميركية، إلى جانب تحفظات داخل السورية على السماح للعسكريين الأميركيين بدخول المنشآت العسكرية.وكان السوري مرهف أبو قصرة قد بحث، في 12 تشرين الثاني الجاري، مع قائد عملية "العزم الصلب" الأميركية، ليام هولين، آليات التنسيق العسكري والتدريب على إزالة الألغام، إضافة إلى التعاون في أمن الحدود.وتأتي هذه المباحثات في إطار التقارب المتواصل بين واشنطن ودمشق منذ سقوط نظام بشار في كانون الأول 2024، فيما لم يُتخذ حتى الآن قرار نهائي بشأن تنفيذ البرنامج أو حجم المشاركة الأميركية فيه.