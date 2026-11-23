تدرس الولايات المتحدة
إطلاق برنامج لتدريب عناصر من الجيش السوري على إزالة الألغام والتخلص من الذخائر غير المنفجرة، في خطوة قد تمهّد لتعاون عسكري أوسع بين واشنطن
ودمشق، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر مطلعة أن المقترح يتضمن تشكيل بعثة تدريب متعددة الجنسيات، بمشاركة نحو 15 دولة حليفة للولايات المتحدة، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا والسعودية والإمارات.
وبحسب المصادر، قد يبدأ البرنامج في آذار 2027، على أن تُجرى التدريبات في سوريا
والأردن، مع احتمال عودة عدد محدود من العسكريين الأميركيين
إلى الأراضي السورية
، بعد انسحاب القوات الأميركية منها في نيسان الماضي.
ويستند المقترح إلى آلية "مركز تنسيق دمشق"، الذي أُنشئ في الأردن لتسهيل التعاون بين السلطات السورية والقوات الأميركية وحلفائها الإقليميين.
وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تيم هوكينز، أن المركز يواصل عمله لدعم استقرار سوريا، مشيراً إلى عدم اتخاذ قرارات نهائية بشأن هيكليته ومهامه المستقبلية.
لكن المشروع لا يزال يواجه عقبات قانونية وسياسية، أبرزها ضرورة التحقق من سجلات حقوق الإنسان للوحدات السورية التي ستتلقى التدريب، بموجب القوانين الأميركية، إلى جانب تحفظات داخل وزارة الدفاع
السورية على السماح للعسكريين الأميركيين بدخول المنشآت العسكرية.
وكان وزير الدفاع
السوري مرهف أبو قصرة قد بحث، في 12 تشرين الثاني الجاري، مع قائد عملية "العزم الصلب" الأميركية، ليام هولين، آليات التنسيق العسكري والتدريب على إزالة الألغام، إضافة إلى التعاون في أمن الحدود.
وتأتي هذه المباحثات في إطار التقارب المتواصل بين واشنطن ودمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد
في كانون الأول 2024، فيما لم يُتخذ حتى الآن قرار نهائي بشأن تنفيذ البرنامج أو حجم المشاركة الأميركية فيه.