أفادت القناة 12 بأن شركة "فلاي دبي" تستعد لاستئناف رحلاتها إلى مطلع كانون الأول، بعد تعليقها على خلفية حادث أمني وقع على متن إحدى طائراتها.



وذكرت القناة أن الإسرائيلية عقدت اجتماعاً، الاثنين 23 تشرين الثاني، لمناقشة ترتيبات عودة الشركة، التي يُتوقع أن تشغّل ما يصل إلى 42 رحلة أسبوعياً في المرحلة الأولى، وهو عدد أقل من رحلاتها قبل تعليق نشاطها.



وفي هذا الإطار، وافقت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف على استئناف الرحلات، شرط الحصول على موافقة ، بما فيها "الشاباك" والموساد ومجلس .



لكن صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية أوضحت أن هذه الموافقة لا تمثل إذناً نهائياً باستئناف التشغيل، لافتة إلى أن موعد العودة الرسمي لم يُحدد بعد.



وجاءت الخطوة بعد محادثات أجراها وفد إسرائيلي، برئاسة لوزارة النقل موشيه بن زاكين، مع مسؤولين إماراتيين وإدارة "فلاي دبي"، لبحث التدابير الأمنية والتشغيلية التي اعتمدتها الشركة عقب الحادث.

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