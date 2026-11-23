أفادت القناة 12 الإسرائيلية
بأن شركة "فلاي دبي" الإماراتية
تستعد لاستئناف رحلاتها إلى إسرائيل
مطلع كانون الأول، بعد تعليقها على خلفية حادث أمني وقع على متن إحدى طائراتها.
وذكرت القناة أن وزارة النقل
الإسرائيلية عقدت اجتماعاً، الاثنين 23 تشرين الثاني، لمناقشة ترتيبات عودة الشركة، التي يُتوقع أن تشغّل ما يصل إلى 42 رحلة أسبوعياً في المرحلة الأولى، وهو عدد أقل من رحلاتها قبل تعليق نشاطها.
وفي هذا الإطار، وافقت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف على استئناف الرحلات، شرط الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية
، بما فيها "الشاباك" والموساد ومجلس الأمن القومي
.
لكن صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية أوضحت أن هذه الموافقة لا تمثل إذناً نهائياً باستئناف التشغيل، لافتة إلى أن موعد العودة الرسمي لم يُحدد بعد.
وجاءت الخطوة بعد محادثات أجراها وفد إسرائيلي، برئاسة المدير العام
لوزارة النقل موشيه بن زاكين، مع مسؤولين إماراتيين وإدارة "فلاي دبي"، لبحث التدابير الأمنية والتشغيلية التي اعتمدتها الشركة عقب الحادث.