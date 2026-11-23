Advertisement

أُحيلت شركة "إم بي دي إيه" المصنّعة للصواريخ إلى ، على خلفية اتهامات بتزويد شركة "بوينغ" الأميركية بمكوّنات استُخدمت في قنابل ألقاها الجيش على ، وفق ما أعلنت جمعيات حقوقية تقدّمت بالدعوى.وكشفت صحيفة "لا ليتر" الاستقصائية أن أمر الإحالة الصادر في الثاني من تشرين الثاني يمهّد لمحاكمة الشركة أمام المحكمة القضائية في ، بتهمة الإخلال بواجب توخّي الحيطة لمنع انتهاكات محتملة للقانون الدولي.وتتهم الجمعيات المدّعية الشركة بتزويد "بوينغ" بأجنحة قابلة للبسط تُستخدم في قنابل "GBU-39"، التي يعتمد عليها سلاح الجو الإسرائيلي، معتبرةً أن الشركة تجاهلت مخاطر استخدام منتجاتها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.وكان تحقيق صحفي مشترك نُشر في 2025 قد كشف عن استخدام مكوّنات تنتجها الشركة في قنابل استُخدمت خلال 24 غارة إسرائيلية على الأقل في غزة، بين تشرين الثاني 2023 وأيار 2025، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، بينهم أكثر من 100 طفل، وفق التحقيق.في المقابل، دفعت الشركة بأن التزاماتها المتعلقة بواجب الحيطة تقتصر على مراحل الإنتاج والتوريد السابقة، ولا تشمل كيفية استخدام العملاء لمنتجاتها.وتأتي هذه القضية في إطار تصاعد الملاحقات القضائية في بشأن مسؤولية الشركات عن منتجات قد تُستخدم في انتهاكات للقانون الدولي، فيما لم يصدر تعليق فوري عن الشركة بشأن إحالتها إلى القضاء.