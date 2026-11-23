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بدأت تحقيقات في احتمال تورط في عشرات الهجمات السيبرانية التي استهدفت سفناً وناقلات تحمل ومواد كيميائية، وسط مخاوف من انتقال المواجهة بين وطهران إلى خطوط الملاحة البحرية وقطاع الطاقة.ونقلت صحيفة " " عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن ما يصل إلى 50 سفينة يُعتقد أنها تعرضت لهجمات أو تهديدات إلكترونية، بعضها تضمن تحذيرات بتفجير السفن، فيما تُعد إيران المشتبه به ، مع عدم استبعاد احتمال تورط .وبحسب التقرير، نشر خفر السواحل الأميركي فرقاً متخصصة بالأمن السيبراني على متن أربع سفن على الأقل كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، بهدف معالجة التهديدات قبل وصولها إلى الموانئ الأميركية، فيما تعرضت سفن أخرى للاستهداف قرب وآسيا.وتشير المعلومات إلى أن بعض السفن تلقت رسائل تهديد باللغة الفارسية تحذرها من تحميل منتجات أميركية، ما أثار مخاوف من محاولات بث الرعب بين شركات الشحن وتعطيل الملاحة البحرية، أو استهداف موانئ ومنشآت حيوية.ومن بين الحالات التي أوردها التقرير، تعرض السفينتين «في إل بروسبيريتي» و«كوهاكو» لهجمات إلكترونية أثناء توجههما إلى ولاية تكساس، حيث تدخلت فرق الأمن السيبراني التابعة لخفر السواحل الأميركي لفحص أنظمتهما ومعالجة المشكلات الأمنية.وفي حين سمح للسفينتين بمواصلة رحلتيهما، لم تؤكد واشنطن وجود أدلة تثبت تورط إيران، فيما لم تتمكن وكالة «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من المعلومات الواردة في تقرير الصحيفة.وتسلط هذه التطورات الضوء على اتساع مخاطر الحروب السيبرانية، خصوصاً أن اختراق الأنظمة الرقمية للسفن قد يؤدي إلى تعطيل عملياتها أو التأثير في سلامة الملاحة، بما يهدد حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.