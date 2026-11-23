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أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن المؤقت بنيامين مارس ضغوطاً شخصية على الرئيس الأميركي ، لمهاجمة .ووفق المسؤولين، فقد أرسل نتنياهو مبعوثين إلى ، لاستعراض حجج من ووكالة المخابرات المركزية والقيادة الوسطى الأميركية لتبرير شن هجوم جديد على إيران.وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يوضح بعد لمواطنيه سبب ضرورة شن هذا الهجوم الآن، وما الذي سيحققه، وكيف يمكن احتواء تداعياته دون تصعيده إلى حرب إقليمية.وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن موقف الجيش ، كما عُرض في مناقشات داخلية شملت رئيس الوزراء، هو أنه إذا سنحت الفرصة لشن ضربة مشتركة مع ، فإن على اغتنامها.وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أنهم يدركون أن هذه الفرصة قد تُغلق في يناير المقبل، عندما يسيطر على الكونغرس الأميركي، مما يضفي طابعا ملحا على قرار اتخاذ الإجراء العسكري قبل هذا الموعد.