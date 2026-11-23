أكدت لجنة مجلس النواب
الأميركي الخاصة بالصين، في بيان، تمسكها بمثول الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ
أمامها للإدلاء بإفادته، مؤكدة أن التحقيق الداخلي للشركة وإعادته إلى منصبه لا يلغيان المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.
وأشارت اللجنة إلى أن جنسن هوانغ وتيم تيتر سيمثلان للإدلاء بإفادتيهما، في مقابلتين مسجلتين بمحاضر مكتوبة، يومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل، وفق الجدول المحدد سلفا.
وشدد البيان على التزام
اللجنة بالحصول على إجابات واضحة حول عمليات التهريب واسعة النطاق لمنتجات "إنفيديا"، وتحويل مسارها لاستخدامها في أغراض عسكرية صينية، فضلا عن دورها المحوري في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي
لدى أبرز خصوم الولايات المتحدة
.
ورأت اللجنة أن التحقيق الداخلي الموجز الذي أجراه مجلس إدارة الشركة، وقراره بإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه، "لا يمحوان التهديدات التي تمس الأمن القومي
، ولا التساؤلات التي يتعين الإجابة عنها".
وشُكلت اللجنة الخاصة
المعنية بالتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين بأغلبية من الحزبين في مجلس النواب الأميركي عام 2023.