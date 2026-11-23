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أكدت الأميركي الخاصة بالصين، في بيان، تمسكها بمثول الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن أمامها للإدلاء بإفادته، مؤكدة أن التحقيق الداخلي للشركة وإعادته إلى منصبه لا يلغيان المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.وأشارت اللجنة إلى أن جنسن هوانغ وتيم تيتر سيمثلان للإدلاء بإفادتيهما، في مقابلتين مسجلتين بمحاضر مكتوبة، يومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل، وفق الجدول المحدد سلفا.وشدد البيان على اللجنة بالحصول على إجابات واضحة حول عمليات التهريب واسعة النطاق لمنتجات "إنفيديا"، وتحويل مسارها لاستخدامها في أغراض عسكرية صينية، فضلا عن دورها المحوري في تعزيز قدرات لدى أبرز خصوم .ورأت اللجنة أن التحقيق الداخلي الموجز الذي أجراه مجلس إدارة الشركة، وقراره بإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه، "لا يمحوان التهديدات التي تمس ، ولا التساؤلات التي يتعين الإجابة عنها".وشُكلت المعنية بالتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين بأغلبية من الحزبين في مجلس النواب الأميركي عام 2023.