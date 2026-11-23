Advertisement

أكدت ، اليوم الثلاثاء، أنها ستستدعي الروسي لتقديم احتجاج رسمي، بعد دخول عدة طائرات عسكرية روسية منطقة "تحديد الدفاع الجوي" ، في مناورة قالت سيول إنها لم تمثل "انتهاكا فعليا للمجال الجوي".ولفت الجيش الكوري الجنوبي إلى أن طائرات روسية عدة دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)، واقتربت من الأجواء الكورية.وأوضح أن الطائرات اقتربت من أولونغدو، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير لسكان مقاطعة أولونغ قبالة الساحل الشرقي.وأرسلت والسلامة تنبيها طارئا إلى سكان ، دعتهم فيه إلى الاحتماء في الملاجئ أو داخل المباني، قبل أن يرفع التحذير، بعد نحو 5 دقائق من صدوره.وكانت وكالة "يونهاب" قد ذكرت في البداية أن جسما طائرا يشتبه في أنه طائرة كورية شمالية انتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي.غير أن الجيش الكوري الجنوبي أوضح لاحقا أن الطائرات التي دخلت المنطقة، هي طائرات روسية وليست كورية شمالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي "الفعلي" للبلاد.