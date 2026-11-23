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أكدت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأميركي، وجود "أدلة قوية" على تورط النائب ، عن ولاية ، في سوء سلوك جنسي، تمثل في "مبادرات وتصرفات جنسية غير مرغوب فيها، وإقامة تلامس جسدي ذي طابع جنسي" مع إحدى موظفات المجلس.ولفت تقرير للجنة صدر أمس الاثنين، إلى أن سلوك غوميز تسبب في معاناة نفسية كبيرة ومستمرة للموظفة، وساهم في قرارها بترك العمل في مجلس النواب بشكل نهائي.وأشار إلى أن تصرفات النائب تعكس وجود بيئة أوسع من سوء السلوك الجنسي، وظروف عمل سامة في بعض مكاتب مبنى "الكابيتول"، وهي أمور تعتزم اللجنة التصدي لها.وردا على ذلك، أعلن غوميز أنه سيستقيل من عضوية مجلس النواب في 1 ديسمبر المقبل، رغم تأكيده أنه "يختلف بشدة مع تقرير اللجنة والاستنتاجات التي توصلت إليها".وكان من المقرر أصلا أن يغادر في نهاية العام، بعد خسارته في انتخابات التجديد النصفي لمقعده هذا الشهر أمام زميلته في أنجيلا غونزاليس توريس، التي فازت بالمقعد.وقال غوميز إنه يدرك خطورة تقرير لجنة الأخلاقيات، وإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن "الأخطاء الشخصية التي ارتكبتها خارج إطار الزواج"، مضيفا أنه تعاون مع التحقيق واستجاب طواعية لطلبات الحصول على المعلومات.وتعد هذه الواقعة أحدث حالة تتعلق باتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد أحد أعضاء مجلس النواب.