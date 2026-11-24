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انتهى اجتماع بين ممثلين عن حزب الليكود وحزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت، مساء الإثنين، دون التوصل إلى تفاهمات جوهرية بشأن تشكيل حكومة وحدة ، رغم استمرار المحادثات لأكثر من ساعتين، وفق ما أفادت صحيفة " " .وذكرت الصحيفة أن الاجتماع، الذي عقد في مكتب عضو أوفير كاتس، ركز بصورة أساسية على ملف التغييرات القضائية، في ظل تحركات تشريعية تقودها كتلة التغيير لإلغاء قوانين أضعفت صلاحيات الجهاز القضائي.وخلال المفاوضات، طرح ممثلو آيزنكوت إمكانية سن قانون يحدد الحد لمدة تولي منصب رئيس الوزراء، إلا أن ممثلي الليكود رفضوا مناقشة أي تشريع يتعلق بهذا الملف.وشارك في الاجتماع عضو الكنيست دافيد بيتر ممثلا عن الليكود، فيما اتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر لمواصلة المفاوضات، دون الإعلان عن موعد محدد.