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كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" ، الثلاثاء، أن الأميركية (البنتاغون) تؤخر الموافقة على تسليم نحو 60 صاروخا اعتراضيا من منظومة "باتريوت" إلى ، رغم تخصيصها لكييف وتمويلها من حلفائها الغربيين.ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر مطلعة أن الشحنات المتأخرة تشمل 40 صاروخا من طراز "PAC-3"، كان من المقرر تسليمها بين سبتمبر وديسمبر، إلى جانب نحو 20 صاروخا من طراز "PAC-2".وبحسب التقرير، فإن الأميركي بيت هيغسيث لم يمنح بعد الموافقة اللازمة لنقل الصواريخ، في خطوة أدت إلى تعطيل شحنات تحتاج إليها أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة الهجمات الروسية.وأوضحت الصحيفة أن التأخير يشمل صواريخ موجودة في مخزونات دول أوروبية، إذ يتطلب نقل الأسلحة الأميركية الصنع إلى طرف ثالث الحصول على موافقة ، حتى عندما تتولى الدول الحليفة تمويل الشحنات.وفي رده على استفسارات الصحيفة، أكد أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الوزارة المتعلقة بدعم أوكرانيا، لكنه لم يقدم توضيحات بشأن أسباب تأخر الموافقة على تسليم الصواريخ.