كشفت شبكة CNBC أن قرار مجلس إدارة شركة إنفيديا إعادة مؤسسها جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي جاء بعد تطمينات مباشرة قدمها الرئيس الأميركي بأن هوانغ لم ينتهك قوانين الأميركي.ونقلت الشبكة عن ثلاثة أشخاص مطلعين على مداولات أن تعهد الشخصي، الذي قُدم ، كان عاملاً حاسماً في حسم القرار وإعادة هوانغ إلى منصبه بعد أقل من أسبوعين على استقالته.وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع CNBC بعد إعلان عودة هوانغ: "أقنعتهم.. لقد أبرمت الصفقة".وأضاف: "كان إقناعهم بالأمس أسهل بكثير مما كان عليه قبل أسبوع ونصف".

ضمانات أميركية بددت المخاوفبحسب التقرير، طلب مجلس إدارة إنفيديا ضمانات واضحة بشأن ما إذا كان هوانغ يشكل أي تهديد للأمن القومي الأميركي.وقال ترامب إن قدمت تلك الضمانات.وأضاف: "قدمنا لهم تأكيدات استناداً إلى كل ما نعرفه. نعتقد أنه بخير. إنه بخير تماماً".وأوضح أشخاص مطلعون أن مسؤولين كباراً في تواصلوا مع مجلس الإدارة مساء الجمعة لإبلاغه بأن التحقيقات خلصت إلى أن هوانغ لم يرتكب أي مخالفة تتعلق بالأمن القومي الأميركي.اجتماعات حاسمة خلال عطلة نهاية الأسبوعبعد التواصل مع ، مجلس الإدارة إلى الاتصال بهوانغ الذي شارك في اجتماعين خلال يومي السبت والأحد لمناقشة احتمال عودته.وانتهت هذه الاجتماعات بتصويت مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة هوانغ رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة وعضواً في مجلس الإدارة بشكل فوري.وفي المقابل، عادت كوليت كريس إلى منصبها السابق كمديرة مالية للشركة، بينما بقي رئيساً لمجلس الإدارة.وقال هوانغ بعد صدور القرار: "لا أستطيع الانتظار للعودة إلى العمل