كشفت شبكة CNBC أن قرار مجلس إدارة شركة إنفيديا إعادة مؤسسها جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي جاء بعد تطمينات مباشرة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بأن هوانغ لم ينتهك قوانين الأمن القومي
الأميركي.
ونقلت الشبكة عن ثلاثة أشخاص مطلعين على مداولات مجلس الإدارة
أن تعهد ترامب
الشخصي، الذي قُدم يوم الأحد
، كان عاملاً حاسماً في حسم القرار وإعادة هوانغ إلى منصبه بعد أقل من أسبوعين على استقالته.
وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع CNBC بعد إعلان عودة هوانغ: "أقنعتهم.. لقد أبرمت الصفقة".
وأضاف: "كان إقناعهم بالأمس أسهل بكثير مما كان عليه قبل أسبوع ونصف".
ضمانات أميركية بددت المخاوف
بحسب التقرير، طلب مجلس إدارة إنفيديا ضمانات واضحة بشأن ما إذا كان هوانغ يشكل أي تهديد للأمن القومي الأميركي.
وقال ترامب إن الإدارة الأميركية
قدمت تلك الضمانات.
وأضاف: "قدمنا لهم تأكيدات استناداً إلى كل ما نعرفه. نعتقد أنه بخير. إنه بخير تماماً".
وأوضح أشخاص مطلعون أن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب
تواصلوا مع مجلس الإدارة مساء الجمعة لإبلاغه بأن التحقيقات خلصت إلى أن هوانغ لم يرتكب أي مخالفة تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
اجتماعات حاسمة خلال عطلة نهاية الأسبوع
بعد التواصل مع البيت الأبيض
، بادر
مجلس الإدارة إلى الاتصال بهوانغ الذي شارك في اجتماعين خلال يومي السبت والأحد لمناقشة احتمال عودته.
وانتهت هذه الاجتماعات بتصويت مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة هوانغ رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة وعضواً في مجلس الإدارة بشكل فوري.
وفي المقابل، عادت كوليت كريس إلى منصبها السابق كمديرة مالية للشركة، بينما بقي هارفي جونز
رئيساً لمجلس الإدارة.
وقال هوانغ بعد صدور القرار: "لا أستطيع الانتظار للعودة إلى العمل