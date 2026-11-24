أكد عباس عراقجي أن بلاده ستبقي باب المفاوضات مفتوحاً بهدف رفع ، بالتوازي مع تعزيز قدراتها على مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية.

وأضاف عراقجي، أن واجهت خلال العامين الماضيين حربين وضغوطاً اقتصادية شديدة وإجراءات أمنية، وفق ما نقل عنه موقع "إيران إنترناشيونال".

وأشار إلى أن ، إلى جانب جهودها الدبلوماسية الرامية إلى رفع العقوبات، تتحمل مسؤولية المساهمة في تعزيز قدرة البلاد على الصمود، بما يجعل الدول التي تفرض العقوبات تفقد الأمل في مواصلة الضغوط.

في السياق ذاته، قالت الخارجية إن ستستخدم الأدوات المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأميركي، وربطت إعادة فتح مضيق هرمز بوقف العمليات القتالية ورفع الحصار والعقوبات.