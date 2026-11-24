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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستبقي باب المفاوضات مفتوحاً بهدف رفع العقوبات، بالتوازي مع تعزيز قدراتها على مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية.
وأضاف عراقجي، أن إيران واجهت خلال العامين الماضيين حربين وضغوطاً اقتصادية شديدة وإجراءات أمنية، وفق ما نقل عنه موقع "إيران إنترناشيونال".
وأشار إلى أن وزارة الخارجية، إلى جانب جهودها الدبلوماسية الرامية إلى رفع العقوبات، تتحمل مسؤولية المساهمة في تعزيز قدرة البلاد على الصمود، بما يجعل الدول التي تفرض العقوبات تفقد الأمل في مواصلة الضغوط.
في السياق ذاته، قالت الخارجية الإيرانية إن طهران ستستخدم الأدوات المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأميركي، وربطت إعادة فتح مضيق هرمز بوقف العمليات القتالية ورفع الحصار والعقوبات.