قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن تستعد لشن هجمات جديدة على ، داعياً ودولاً أخرى إلى أخذ هذه المؤشرات في الاعتبار عند اتخاذ قرارات تتعلق بإمدادات أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب مصور مساء الاثنين: "لدى أجهزتنا الاستخباراتية معلومات عن استعدادات لشن هجمات جديدة"، من دون أن يحدد إطاراً زمنياً محتملاً لتنفيذها.

ودعا الرئيس الأوكراني مراراً إلى زيادة إمدادات بلاده من أنظمة الدفاع الجوي، معتبراً أن ضمان توافر هذه الإمدادات يحرم من فرصة "إظهار ازدرائها للدبلوماسية وحياة البشر".

وتابع: "من المهم أن تؤخذ مثل هذه الإشارات في الاعتبار أيضاً في الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تؤثر قراراتها على توريد أنظمة الدفاع ضد الصواريخ الباليستية لحماية مدننا وبنيتنا التحتية".

وتشن القوات الروسية منذ أيلول هجمات جوية شبه متواصلة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. وأسفر هجوم استهدف حياً وسط العاصمة، الاثنين، عن إصابة 5 أشخاص، فيما لقي 11 شخصاً حتفهم، الأحد، في هجوم على بلدة بمنطقة كييف.

عضوية الناتو

وأعرب زيلينسكي عن ارتياحه للدعم الذي قال إنه لمسه خلال اجتماع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبراً أن ذلك يظهر أن أوكرانيا تستحق مكاناً في الحلف.

وترفض موسكو باستمرار انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، وجددت موقفها الأسبوع الماضي بعد استئناف المحادثات الثلاثية مع كييف وواشنطن بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 أعوام ونصف العام.

وقال زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر إن المفاوضين طرحوا فكرة انسحاب أوكرانيا المحتمل من منطقة دونباس شرقي البلاد مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

كما قال ، الأسبوع الماضي، عقب اجتماع للدول الداعمة لأوكرانيا: "أعتقد أنه يتعين علينا إعادة طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي".

ورفض الكرملين التعليق على تصريحات زيلينسكي بشأن المقترح الذي قال إن المفاوضين الأميركيين طرحوه.