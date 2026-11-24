حث الألماني بوريس بيستوريوس، على الهدوء إزاء تقارير تفيد بأن تخطط لإطلاق قمر اصطناعي قادر على حمل سلاح نووي إلى الفضاء قبل نهاية العام الجاري، فيما رفض الكرملين هذه الاتهامات.

وقال بيستوريوس للصحافيين في برلين: "أولاً وقبل كل شيء، دعونا نحافظ على الهدوء، لأن هناك تقارير، وهذا صحيح، لكن ليس من الواضح ما نوع هذه الأسلحة، كما أن التأثير الذي قد تحدثه يعتمد بدوره على المكان الذي يتم نشرها فيه".

وأضاف: "لذلك، من السابق لأوانه التكهن علناً بشأن هذا الأمر. نحن نجري مشاورات داخلية، ونتخذ الإجراءات اللازمة".

يعتقد مسؤولون أمنيون أوروبيون أن قمرين اصطناعيين روسيين اعترضا اتصالات ما لا يقل عن 12 قمراً صناعياً رئيسياً فوق القارة الأوروبية.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز"، عن تقديرات استخباراتية غربية أن روسيا قد تطلق قمراً اصطناعياً مصمماً لحمل سلاح نووي إلى مداره خلال أقل من 60 يوماً، ما يثير مخاوف من امتلاك موسكو سلاحاً قادراً على تعطيل آلاف الأقمار الاصطناعية التي تستخدمها وحلفاؤها.

اجتماع شينجن

وجاءت التقارير بعد 4 أيام من اجتماع الرئيس الأميركي ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، في مدينة شنتشن الصينية، حيث كان الحد من المخاطر النووية أحد الموضوعات الرئيسية للمحادثات.

وأصدر القادة الثلاثة إعلاناً مشتركاً أكدوا فيه أن الحرب النووية "لا يمكن الانتصار فيها ويجب عدم خوضها"، وتعهدوا بإجراء حوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، دون الإعلان عن التزامات ملزمة بشأن الحد من التسلح.

ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في برلين، الاثنين، التقارير بشأن استعداد روسيا لإطلاق قمر اصطناعي قادر على حمل سلاح نووي بأنها "صادمة"، مشيراً إلى أن المخاوف بشأن الطموحات النووية الروسية في الفضاء ليست جديدة.

من جانبه، أكد روته أن الحلف يواصل تقييم قدراته الدفاعية والردعية، بما يشمل التهديدات المحتملة في الفضاء.

في المقابل، رفض الكرملين هذه الاتهامات، وشكك المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف في مصداقية التقارير الاستخباراتية، قائلاً إنها تتضمن العديد من الادعاءات التي لا تستند إلى أدلة، والتي "لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجد".