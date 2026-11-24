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تواصل القوات الروسية عملياتها الميدانية الدقيقة لشلّ قدرات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وقطع طرق إمداده، بالتوازي مع إحكام السيطرة الجوية وإحباط الهجمات المعادية، بحسب " ".وأعلنت ، في بيان رسمي، أن قواتها "نفذت ضربة ناجحة استهدفت سفينة شحن أثناء إبحارها في المنطقة الواقعة مدينة أوديسا"، مشيرةً إلى أن "السفينة المستهدفة كانت تنقل شحنات ذات أغراض عسكرية".وأوضح البيان أن "العمليات العسكرية شملت أيضاً استهداف البنية التحتية الداعمة للقوات ، حيث أسفرت الضربات عن إصابة محطة كهرباء فرعية بقدرة 110 كيلوفولت في بلدة بريلوكي التابعة لمقاطعة تشيرنيغوف"، مؤكدةً أن هذه "المحطة كانت تؤمّن إمدادات الطاقة اللازمة لعمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".وعلى صعيد الدفاع الجوي، أفادت الوزارة بأن قواتها "تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وتدمير 699 طائرة مسيّرة أوكرانية، توزعت في أجواء عدة مناطق شملت مقاطعات بريانسك، وبيلغورود، وكالوغا، وأوريول، وسمولينسك، إضافة إلى منطقة ، وجمهورية ، وفوق مياه ".