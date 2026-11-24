بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني والمبعوث القطري علي الذوادي، خلال لقاءين منفصلين في واشنطن
مع نائب الرئيس
الأميركي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، مسار المفاوضات مع إيران
، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن مصدر مطلع.
وفي تطور موازٍ، أفاد مسؤولون أميركيون بأن نحو 50 سفينة تنقل النفط
والغاز والمواد الكيميائية تعرضت لهجمات سيبرانية، يُشتبه في وقوف إيران وراءها، فيما تلقت سفن أخرى تهديدات بوجود قنابل، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه طهران
عزمها كسر الحصار الأميركي على موانئها، بينما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب
من احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد مطلع عام 2027، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مشدداً على أن واشنطن تريد اتفاقاً «حقيقياً» وليس اتفاقاً شكلياً.