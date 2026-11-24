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بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الرحمن آل ثاني والمبعوث القطري علي الذوادي، خلال لقاءين منفصلين في مع الأميركي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، مسار المفاوضات مع ، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن مصدر مطلع.وفي تطور موازٍ، أفاد مسؤولون أميركيون بأن نحو 50 سفينة تنقل والغاز والمواد الكيميائية تعرضت لهجمات سيبرانية، يُشتبه في وقوف إيران وراءها، فيما تلقت سفن أخرى تهديدات بوجود قنابل، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه عزمها كسر الحصار الأميركي على موانئها، بينما حذر الرئيس الأميركي من احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد مطلع عام 2027، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مشدداً على أن واشنطن تريد اتفاقاً «حقيقياً» وليس اتفاقاً شكلياً.