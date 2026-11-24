ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن تحقق في احتمال ضلوع في عشرات الهجمات الإلكترونية التي استهدفت ناقلات الطاقة، وسط مخاوف من أن توسع نطاق الحرب لتشمل عمليات إلكترونية، ومخططات إرهابية ضد أميركيين بعيداً عن .

وأشارت صحيفة " "، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، ومصادر مطلعة، إلى أن ما يصل إلى 50 سفينة تحمل شحنات من والبترول المسال والمواد الكيميائية -ومواد أخرى قابلة للانفجار- يعتقد أنها تعرضت للهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن بعض السفن تلقت تحذيرات وتهديدات بتفجيرها، مشيرة إلى أن إيران هي المشتبه به الرئيس في هذه الهجمات، وأن السلطات الأميركية تنظر أيضاً إلى كفاعل محتمل.