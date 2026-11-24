قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن بلاده لن تتخذ أي خطوات، ولن تدخل في أي مفاوضات قبل تنفيذ شروطها السبعة.
وأضاف قاليباف، أنه من الضروري، في مواجهة التصريحات والتهديدات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت، التأكيد أن موقف إيران واضح وثابت ولم يتغير.
وأشار إلى أن التهديدات والإهانات الموجهة إلى الشعب الإيراني، والتشديد على ممارسة الضغوط الاقتصادية، تعكس، قبل أي شيء، ما وصفه بـ"عجز" الولايات المتحدة أمام الشعب الإيراني، الذي قال إنه "متمسك بالصمود والاستقلال".
وتابع قاليباف: "موقفنا هو نفسه الذي أعلنّاه سابقاً: لن نتخذ أي خطوات، ولن ندخل في أي مفاوضات قبل تنفيذ شروط إيران السبعة، وفي المقابل، نحن مستعدون للرد بحزم على تحركات العدو، وتغيير جغرافية المعركة إذا ارتكب العدو أي خطأ".
وتتضمن الشروط الإيرانية السبعة "وقف القتال بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 7 أيام، ووقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وإفراج الولايات المتحدة عن ما لا يقل عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وإعفاء النفط الإيراني من العقوبات، ورفع الحصار البحري المفروض على إيران، إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السابع من بدء هذه التفاهمات، واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وكان ترامب قال، إنه لن يتخذ قراراً بشأن خطوته المقبلة في الحرب مع إيران قبل بداية العام الجديد، مؤكداً أنه ليس متعجلاً في حسم خياراته.