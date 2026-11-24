قال رئيس محمد باقر قاليباف، إن بلاده لن تتخذ أي خطوات، ولن تدخل في أي مفاوضات قبل تنفيذ شروطها السبعة.

وأضاف قاليباف، أنه من الضروري، في مواجهة التصريحات والتهديدات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأميركي ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت، التأكيد أن موقف واضح وثابت ولم يتغير.

وأشار إلى أن التهديدات والإهانات الموجهة إلى الشعب الإيراني، والتشديد على ممارسة الضغوط الاقتصادية، تعكس، قبل أي شيء، ما وصفه بـ"عجز" أمام الشعب الإيراني، الذي قال إنه "متمسك بالصمود والاستقلال".

وتابع قاليباف: "موقفنا هو نفسه الذي أعلنّاه سابقاً: لن نتخذ أي خطوات، ولن ندخل في أي مفاوضات قبل تنفيذ شروط إيران السبعة، وفي المقابل، نحن مستعدون للرد بحزم على تحركات العدو، وتغيير جغرافية المعركة إذا ارتكب العدو أي خطأ".

وتتضمن الشروط السبعة "وقف القتال بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 7 أيام، ووقف الهجمات على ، وإفراج الولايات المتحدة عن ما لا يقل عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وإعفاء الإيراني من ، ورفع الحصار البحري المفروض على إيران، إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السابع من بدء هذه التفاهمات، واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج الإيراني".

وكان قال، إنه لن يتخذ قراراً بشأن خطوته المقبلة في الحرب مع إيران قبل بداية العام الجديد، مؤكداً أنه ليس متعجلاً في حسم خياراته.