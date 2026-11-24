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أفادت وزارة الداخلية الإماراتية، بوقوع حادث مروري إثر تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة على شارع الوطن في إمارة رأس الخيمة، أودى بحياة 11 شخصاً، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكدت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وباشرت بالتعاون مع فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية عمليات الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية.
وأشارت إلى تواصل إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، وسيجري الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.