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تسبب نظام جديد لتسعير الخبز المدعوم في عدد من المحافظات بموجة استياء، بعدما فرض قيوداً على الكميات التي يمكن شراؤها بالسعر المخفّض، ما تسبب بطوابير ومشادات أمام بعض المخابز.وبحسب صحيفة «كيهان» وإذاعة «راديو فردا»، بدأ تطبيق النظام في محافظات وزنجان ومركزي، ويحدد حصة شهرية مدعومة تعادل نحو 8 كيلوغرامات من الدقيق للفرد بسعر 23 ألف للكيلوغرام، فيما تُحتسب الكميات الإضافية بالسعر التجاري البالغ 126 ألفاً و500 ريال، أي أكثر من خمسة أضعاف السعر المدعوم.وفوجئ مستهلكون باحتساب أسعار أعلى عند الدفع الإلكتروني، في ظل غياب الإخطار المسبق، ما دفع مسؤولين محليين إلى توضيح أن القيود تستهدف المشتريات الكبيرة وغير الاعتيادية، وليس الاستهلاك اليومي المعتاد.ويأتي القرار وسط ضغوط معيشية متزايدة في ، ما يثير مخاوف الأسر التي تعتمد على الخبز المدعوم باعتباره من السلع الغذائية الأساسية.