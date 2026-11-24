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أمر رئيس الوزراء ، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، بإعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية وإقالة قائدي عمليات كركوك وشرطتها، ضمن حزمة قرارات أعقبت اطلاعه على تقرير لجنة التحقيق الخاصة بتهريب في شركة نفط ، وشملت توجيهات بإخضاع التصدير والمنافذ والحقول لرقابة اتحادية أوسع.وبحسب بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، صدر في 24 تشرين الثاني 2026، تضمنت القرارات إحالة ملفات إلى ، وتكليف هيئة النزاهة الاتحادية بالتحقيق في مخالفات تتصل بالعقود والكميات النفطية وتجهيز المصافي وإجازات المعامل.شملت الإجراءات إعفاء آمر لواء شرطة الطاقة الأول ومعاونه ومدير استخبارات اللواء ومدير شعبة السيطرات، وتوجيه عقوبة التوبيخ إلى مديري الأمن الوطني والمخابرات الوطني في محافظة كركوك.كما تقرر سحب يد لشركة نفط الشمال ومعاونيه لحين استكمال تحقيقات هيئة النزاهة، وإحالة المدير السابق إلى التحقيق.وأعفي مدير قسم التفتيش في كركوك، التابع للشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، لعدم قيامه بمهامه، وفق البيان.وامتدت القرارات إلى وزارة الصناعة والمعادن، بسحب يد المدير العام للتنمية الصناعية والمدير العام لشركة الصناعات التعدينية لحين إكمال التحقيق.وجه الزيدي بإحالة الملفات والمخالفات إلى القضاء، وعرض نتائج التحقيقات أمام قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.وتشمل المراجعة عقود بيع المشتقات النفطية بين شركة نفط الشمال وشركة "المحور الفضي" وشركات أخرى، والتحقق من الكميات المجهزة، وتدقيق آلية تسليم النفط الخام أو تجهيزه إلى مصفيي بازيان وكار، ومطابقة الكميات المرسلة بالمستلمة.كما تشمل التحقيقات مدير الشركة وموظفيها بشأن الإهمال والتقصير والمخالفات، وإجازات المعامل والشركات التي تسببت بهدر المال العام، ومبالغ صرفت لحراس مدنيين مكلفين بحماية الأنابيب رغم عدم وجودهم فعليا، بحسب البيان.وستراجع الجهات المختصة غياب الفحص المختبري والكميات المصدرة من المشتقات النفطية خارج عبر منافذ إقليم كردستان.تضمنت التوجيهات مطالبة حكومة إقليم كردستان بعدم منح موافقات لتصدير النفط الخام والمشتقات إلا عبر وزارة النفط الاتحادية، لمنع تداخل الصلاحيات، وتسلم هيئة المنافذ الحدودية جميع منافذ الإقليم.كما كلفت وزارة النفط بإدارة الحقول التابعة لها، الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنيا لسلطة الإقليم.وأمرت قيادة قوات الحدود بإغلاق المعابر غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها معابر الإقليم، فيما تتولى ألوية الاهتمام المشترك الأول والثاني إغلاق الطرق غير الرسمية بين المحافظات الأربع وإقليم كردستان.وجهت بتكليف شرطة الطاقة بمسك جميع الحقول النفطية ومراقبتها بالكاميرات، بما يشمل الحقول الواقعة ضمن الحدود الإدارية للحكومة الاتحادية والخاضعة أمنيا لحكومة الإقليم.وتشمل الإجراءات إعداد آلية موحدة لحركة المشتقات بين المحافظات وعبر المنافذ، واستحداث منظومة وطنية رقمية لمراقبة خطوط النفط وكشف التهريب، وتركيب عدادات إلكترونية على جميع الآبار العاملة في العراق.كما تقرر تهيئة ساحات عند نقاط تفتيش مداخل السليمانية وأربيل ودهوك، تضم موظفين من وزارة النفط وشرطة الطاقة والأمن الوطني، وإنشاء مختبرات لفحص المنتجات المتجهة إلى تلك المحافظات.وأمهلت القرارات وزارة الصناعة والمعادن ستة أشهر لنقل معامل الإسفلت المؤكسد والنفثا الموجودة في مناطق خارج السيطرة الأمنية الاتحادية بمحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى، إلى مناطق أخرى داخل المحافظات نفسها.