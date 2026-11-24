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أصدرت محكمة صينية حكما بالإعدام بحق مسؤول وزاري أدين بالتجسس لحساب وتسريب معلومات مصنفة "سرية للغاية" مقابل أموال، وفق ما افادت وسيلة إعلام تابعة للدولة أمس الإثنين.وأورد تقرير على حساب تابع لدار "غولد وول برس" للنشر المرتبطة بالمديرية الوطنية لحماية اسرار الدولة، أن المدان الذي تم التعريف عنه باسم "ما"، جنّده جهاز استخبارات أجنبي فيما كان يعمل خارج .وبحسب التقرير، فإن الشخص الذي جند ما، ويدعى "كايلين"، التقاه مرارا مدّعيا في البداية أنه يريد تعلم اللغة .وتابع التقرير أن "كايلين وجه تدريجيا هدف لقاءاتهما نحو مواضيع ذات حساسية سياسية" سعيا للحصول على معلومات حول العمليات الصينية في بلد آخر لم يحدّده المنشور.وتابع "كشف ما كمية كبيرة من المعلومات الحساسة المتعلقة بالمؤسسات الصينية" في .وبعد ذلك، عرّفه كايلين على زميل آخر له هدده بإبلاغ السلطات الصينية به إذا ما رفض التعاون.ووافق على العمل لحساب شبكة الاستخبارات الأجنبية هذه ووقع اتفاقا ينص على بنود تتعلق بـ"السرية" و"الولاء".وذكر التقرير أنه تقاضى دفعات مالية شهرية لقاء المعلومات، وتم تزويده بـ"كمبيوتر محمول لإرسال وتلقي المعلومات".وبعد عودته إلى الصين، باشر ما "مسارا طويلا في التجسس".وذكر التقرير أنه "كان يجمع المعلومات المفيدة في وثائق مصنفة طي السرية ومحتويات يطلع عليها في عمله، وفي المساء، بعد العودة إلى منزله، يرتب المعلومات ويرسلها من خلال مواقع ويب للتجسس".وقام ما بحسب المنشور بسرقة ونقل "اكثر من مئة وثيقة استخباراتية" خلال فترة غير محددة.كما أدين بتلقي أكثر من مليون يوان (150 ألف دولار) لقاء 35 عنصر معلومات، بعضها كان "في غاية السرية".(أ.ف.ب)