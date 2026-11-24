قالت "إنفيديا"، في بيانها الرسمي، إن القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع جنسن، اقتنع بعدها أعضاء مجلس الإدارة بصدق نواياه وقدرته على مواصلة قيادة الشركة.غير أن التفصيل الأكثر إثارة للاهتمام بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" ، يتعلق بالإدارة الأميركية، إذ أكدت الشركة أنها تلقت معلومات من مسؤولين كبار في الإدارة خلال عملية اتخاذ القرار، وأن مجلس الإدارة خلص، استنادا إلى تلك المعلومات، إلى أن عودة جنسن لن تعرض الأمن القومي للخطر.ولم تحدد "إنفيديا" هوية هؤلاء المسؤولين أو طبيعة المعلومات التي قدموها، وما إذا كانت الإدارة الأميركية قد أوصت صراحة بإعادة جنسن إلى منصبه.لم يخف الرئيس الأميركي ترامب دعمه لإعادة جنسن إلى منصبه.وقبل أن يتوصل مجلس الإدارة إلى قراره، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه يأمل أن تعيد "إنفيديا" رئيسها التنفيذي، معتبرا أن ذلك سيكون الخيار الأفضل للشركة والولايات المتحدة على حد سواء.وكان ترامب قد أعرب أيضا عن دعمه لجنسن في الأيام التي سبقت اتخاذ القرار، وسط دعوات من مستثمرين وموظفين وشخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإعادة مؤسس الشركة إلى منصب الرئيس التنفيذي.غير أن دعم ترامب لا يثبت أنه أصدر شخصيا تعليمات إلى مجلس الإدارة بإعادة جنسن إلى منصبه.فالبيان الرسمي يؤكد أن مسؤولين كبارا في الإدارة قدموا المعلومات، لكنه لا يكشف عن هويتهم أو مضمون تلك المعلومات.تأتي عودة جنسن في أعقاب فضيحة هزت قطاع التكنولوجيا الأميركي، حيث أنه استقال من منصبه عقب تقارير تناولت علاقته الشخصية بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي أثيرت شبهات بشأن ارتباطها بمسؤولين في الاستخبارات الصينية.وذكر تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الإثنين، أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية راقبوا اتصالات أليس بأحد عناصر الاستخبارات الصينية.وأثار التقرير مزيدا من التساؤلات بشأن الملابسات المحيطة بقرار مجلس الإدارة، لكنه لا يثبت تورط جنسن نفسه في أنشطة استخباراتية.وفيما يتعلق بهذه النقطة، أوضحت "إنفيديا" في بيانها أن لجنة مستقلة تابعة لمجلس الإدارة تحقق في محاولات عناصر استخبارات أجنبية ممارسة النفوذ، مؤكدة أن التحقيق سيستمر حتى استكماله.ووفقا للشركة، فإن جنسن يدعم التحقيق وتعهد بالتعاون معه.وفي الوقت ذاته، شكلت "إنفيديا" لجنة خاصة للإشراف على المخاطر المتعلقة بالأمن القومي والامتثال للقيود المفروضة على الصادرات، كما أعلنت بدء البحث عن مسؤول جديد للامتثال.وتعهدت الشركة أيضا بمواصلة التعاون مع التحقيقات والاستقصاءات التي تجريها السلطات الأميركية.امتدت تداعيات الاضطرابات التي شهدتها القيادة العليا لشركة "إنفيديا" إلى الأسواق المالية.وسجلت أسهم الشركة، التي تعرضت مؤخرا لتراجعات حادة وسط مخاوف بشأن قيادتها واستثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ارتفاعا كبيرا في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الإثنين.وعقب الإعلان عن إعادة جنسن إلى منصبه، أفاد موقع "ماركت ووتش" بأن أسهم "إنفيديا" قفزت بنحو 30 بالمئة.غير أن جزءا من هذا التعافي بدأ قبل صدور الإعلان الرسمي، وبالتالي لا يمكن إرجاع الارتفاع بأكمله إلى قرار مجلس الإدارة.ومع عودة جنسن، ستعود كوليت كريس، التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، إلى التركيز على مهامها كمديرة مالية للشركة، فيما سيحتفظ هارفي جونز بمنصبه رئيسا لمجلس الإدارة.