دعا إلى إحكام إغلاق وتعزيز إدارة بلاده له، مشددا على ضرورة جعل الظروف أكثر صعوبة على الأعداء، بحسب تعبيره.

ونقل التلفزيون الإيراني عن قوله، خلال كلمة أمام كبار قادة الجيش في جامعة القيادة والأركان "يجب أن نحكم إغلاق مضيق هرمز، وأن تكون إدارتنا له أقوى، وأن تصبح الظروف أصعب على العدو".

وأكد قائد الجيش الإيراني أن بلاده لن تتحمل ألم الحرب وحدها، قائلا "كل من ساعد العدو ووقف معه يجب أن يتحمل ألم الحرب، وسنفعل ذلك".

وأضاف أن منظومة القوة في ، بمكوناتها الأربعة العسكرية والاجتماعية والسياسية والجيوسياسية، قلبت جميع حسابات العدو.

وقال حاتمي إن "إيران أثبتت أنها لقمة يغص بها من يحاول ابتلاعها، وكل من يريد ابتلاعها سيختنق حتما".

وأشار إلى أن بلاده لم تسمح بأن يتحمل الشعب الإيراني وحده ألم الحرب، مضيفا أن "دعاة الحرب أيضا شعروا بألمها في محطات الوقود وغرف الجلوس في منازلهم".