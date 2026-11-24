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كشف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن إسرائيل نفذت هجمات في الشرق الأوسط رغم تلقيها طلبات أميركية بعدم التحرك، وذلك تعليقا على تقارير تتحدث عن احتمال شن إسرائيل هجوما منفردا على إيران إذا رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشاركة فيه.
وقال كوهين، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تلقى في بعض الحالات طلبات بعدم تنفيذ عمليات عسكرية عقب هجمات انطلقت من إيران ولبنان، لكن إسرائيل أصرت على أن أي مساس بسيادتها سيُقابل برد، ونفذت عمليات خلافا لتلك الطلبات.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تحركت خلافا لرأي ترامب أيضا، أكد كوهين وجود حالات تلقت فيها إسرائيل طلبات بعدم التحرك لكنها رفضتها.
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن هذه السياسة أسهمت في تعزيز "قدرة الردع الإسرائيلية"، زاعما أن إيران تنفذ عمليات ضد دول في المنطقة، لكنها امتنعت خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة عن استهداف إسرائيل.