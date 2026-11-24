أعلن أن الرئيس الأميركي سيعقد اجتماعاً مع لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بعد ظهر الأربعاء، في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، في لقاء يأتي عقب اجتماعات الأسبوع الماضي مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ خلال قمة شنزن.

ويكتسب اللقاء أهمية في ظل التوتر الذي يشوب علاقات بحلفائها ، ولا سيما بعد التقارب الذي أظهره ترامب مع بوتين، إذ وصفه بأنه "صديق"، في موقف أثار انتقادات لدى عدد من القادة الأوروبيين وأوساط الحزب الديمقراطي في .

في المقابل، قلّل روته من أهمية الاعتراضات على لقاء ترامب مع نظيريه الروسي والصيني، معتبراً أن التواصل بين قادة القوى النووية الكبرى أمر طبيعي. ويحرص الأمين العام للحلف على احتواء الخلافات مع الإدارة الأميركية والحفاظ على علاقة متينة مع الرئيس الأميركي.

ويأتي اجتماع فلوريدا في وقت تسعى فيه العواصم الأوروبية إلى ضمان حضورها في المفاوضات التي ترعاها واشنطن لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما وجدت نفسها إلى حد كبير خارج مسار الاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وموسكو.

وفي سياق الجدل حول توصيف بوتين بأنه صديق، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جاي كلايتون، إن الرئيس الروسي لا يُعد صديقاً للولايات المتحدة في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. لكنه اعتبر أن استخدام ترامب هذا الوصف كان مناسباً في إطار اللقاء الذي جمع قادة الدول النووية الثلاث خلال القمة الصينية.

وكان ترامب قد دافع عن موقفه بالقول إن إقامة علاقات صداقة مع قادة يمتلكون آلاف الأسلحة النووية أفضل من تحويلهم إلى أعداء. لكنه تجنب لاحقاً تحديد ما إذا كان يعتبر بوتين صديقاً للولايات المتحدة عموماً، فيما رفض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك هذا التوصيف، مؤكداً أن بوتين ليس صديقاً لبلاده ولن يكون كذلك.

وفي محاولة لطمأنة كييف وحلفاءها الأوروبيين، أشار المبعوث الأميركي الخاص جاريد كوشنر إلى استعداد ترامب لبحث تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مستوحاة من المادة الخامسة في معاهدة حلف شمال الأطلسي، لافتاً إلى أن باتت أكثر تقبلاً لهذا الطرح. ، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تكون الدول الأوروبية طرفاً في محادثات السلام.

وتكشف هذه التطورات عن اتساع الفجوة بين ضفتي الأطلسي، بعدما قلّصت إدارة ترامب دعمها لأوكرانيا، وطالبت الدول الأعضاء في الحلف بتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها ودفاعها. كما برزت الخلافات الأسبوع الماضي مع رفض ألمانيا وبريطانيا الانتقادات الأميركية للضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت نفطية ومستودعات تجارية داخل روسيا.

ورغم أن الدول الأوروبية تقدم القسم الأكبر من المساعدات لأوكرانيا، فإن دورها في المفاوضات التي تقودها واشنطن مع موسكو لا يزال محدوداً. فبعد مشاركة ممثلين عنها في محادثات أبوظبي خلال تشرين الثاني، أبدى مسؤولون في الكرملين اعتراضهم على انضمام مسؤولين أوروبيين إلى جولات التفاوض المقبلة.