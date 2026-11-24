من المقرر أن ترسل رائد فضاء أجنبياً إلى محطتها الفضائية في زيارة قصيرة للمرة الأولى؛ إذ من المقرر أن يسافر محمد ذي شان علي إلى محطة تيانجونج الفضائية بصفته متخصصاً في الحمولة على متن مهمة «شنتشو-24»، حسبما أعلنت المأهولة، اليوم (الثلاثاء).

وسيجري علي تجارب خلال فترة وجوده في المحطة، حسبما أفاد تقرير لـ« الألمانية».

ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية «شنتشو-24» في الساعة 08:18 صباح الأربعاء (00:18 بتوقيت غرينيتش)، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء شمال غربي الصين.

وقال المتحدث باسم الوكالة، تشانج جينجبو، في جيوتشيوان، إن المهمة سيقودها تانج هونجبو، الذي سيصبح أول رائد فضاء صيني يزور محطة تيانجونج للمرة الثالثة. وستكون هذه أول مهمة فضائية لعضو الطاقم الآخر وو يي.

وسيحل طاقم «شنتشو-24» محل الثلاثة الموجودين حالياً على متن المحطة الفضائية الصينية، في إطار عملية التناوب المنتظمة لأطقمها. ومن المقرر أن تستمر إقامتهم 6 أشهر، تتضمن أعمال صيانة وإجراء 90 تجربة.

وفي تطور جديد، من المتوقع أن يمدد أحد أفراد الطاقم، تشو يانجتشو، إقامته 6 أشهر إضافية، ليكمل عاماً كاملاً على متن المحطة الفضائية.

وخلال عملية التناوب المعتادة للأطقم، يقضي رواد الفضاء القادمون والمغادرون عدة أيام في تسليم مهام المحطة. ومن المتوقع أن يشغل ذي شان علي المقعد الشاغر في كبسولة العودة التابعة للمركبة «شنتشو-23»، إلى جانب تشانج تشي يوان ورائدة الفضاء من ، لاي كا يينج، واسمها باللغة المندرينية لي جيا يينج. وبذلك، سيعود إلى الأرض بعد إقامة قصيرة نسبياً في الفضاء.