أنهت السلطات حالة القلق التي أثارتها مشاهد متداولة لحيوان يشبه يتجول في غابة صاريير شمال إسطنبول، مؤكدة أن الحيوان ليس أسداً ولا ينتمي إلى فصيلة القطط الكبيرة.



وأعلن مكتب والي إسطنبول، عقب عمليات بحث واسعة شملت مسحاً جوياً بطائرات مسيّرة مزودة بكاميرات حرارية، أن الفرق لم تعثر على أي دليل يثبت وجود أسد في المنطقة، كما أظهرت لقطات من زوايا مختلفة حقيقة الحيوان.

وكانت كاميرات مراقبة قد رصدت الحيوان مساء الأحد في منطقة ، ما دفع وفرق حماية الحياة البرية إلى إطلاق عمليات بحث وتمشيط واسعة.

🔴 استمرار أعمال البحث عن أسد في منطقة صاريير بمدينة إسطنبول 📍ورد بلاغ إلى قوات الدرك بشأن مشاهدة أسد في حي أوسكومروكوي خلال ساعات المساء. 📍أظهر فحص كاميرات المراقبة تسجيلات لحيوان يُعتقد أنه أنثى أسد. 📍اتخذت فرق الدرك تدابير أمنية في المنطقة، وحذّرت المقيمين في محيطها لتوخي الحيطة والحذر. 📍تتواصل جهود الفرق للإمساك بالأسد. 📌 ولاية إسطنبول: جرى تحديد المنطقة التي يوجد فيها الأسد، وتستمر الجهود للإمساك به حيّاً. https://t.co/8jD4wBFqvu — Anadolu العربية (@aa_arabic) November 23, 2026 Advertisement





