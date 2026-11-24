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🔴 استمرار أعمال البحث عن أسد في منطقة صاريير بمدينة إسطنبول
📍ورد بلاغ إلى قوات الدرك بشأن مشاهدة أسد في حي أوسكومروكوي خلال ساعات المساء.
📍أظهر فحص كاميرات المراقبة تسجيلات لحيوان يُعتقد أنه أنثى أسد.
📍اتخذت فرق الدرك تدابير أمنية في المنطقة، وحذّرت المقيمين في محيطها لتوخي الحيطة والحذر.
📍تتواصل جهود الفرق للإمساك بالأسد.
📌 ولاية إسطنبول: جرى تحديد المنطقة التي يوجد فيها الأسد، وتستمر الجهود للإمساك به حيّاً.
https://t.co/8jD4wBFqvu— Anadolu العربية (@aa_arabic) November 23, 2026
🔴 استمرار أعمال البحث عن أسد في منطقة صاريير بمدينة إسطنبول
📍ورد بلاغ إلى قوات الدرك بشأن مشاهدة أسد في حي أوسكومروكوي خلال ساعات المساء.
📍أظهر فحص كاميرات المراقبة تسجيلات لحيوان يُعتقد أنه أنثى أسد.
📍اتخذت فرق الدرك تدابير أمنية في المنطقة، وحذّرت المقيمين في محيطها لتوخي الحيطة والحذر.
📍تتواصل جهود الفرق للإمساك بالأسد.
📌 ولاية إسطنبول: جرى تحديد المنطقة التي يوجد فيها الأسد، وتستمر الجهود للإمساك به حيّاً.
https://t.co/8jD4wBFqvu