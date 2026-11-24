كشف الرئيس الأميركي عن مضمون حديثه مع ، قبيل عودته إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة “إنفيديا”، بعدما اضطر إلى الاستقالة على خلفية فضيحة جنسية مرتبطة بشبهات تجسس.

وقال ، في مقابلة مع شبكة " بي سي": "تحدثت إليه (جنسن هوانغ) الليلة الماضية، وقلت له: جنسن، عدني بشيء واحد فقط، وهو أن تعمل بجد".

وأضاف: "أنت تتمتع بالذكاء ولديك كل المقومات اللازمة للنجاح. ستعمل بجد، وإذا فعلت ذلك، فلن يتمكن أحد من التغلب عليك".

وفي مقابلة مع الشبكة صباح الاثنين، أشار ترامب إلى أن اعتذر عن تصرفه غير اللائق، قائلاً: "لقد اعتذر عن تصرفه غير اللائق، وهو أمر مؤسف. وربما كان هذا ما أدى إلى تضخيم القضية إلى هذا الحد، لأن الجنس يجذب الجمهور".

وبعد وقت قصير من إعلان الشركة عودة هوانغ إلى منصبه، أصدر ترامب بياناً قال فيه: "تحتاج البلاد إلى قيادة جنسن لإنفيديا، لضمان نجاح وازدهار ليس الشركة فحسب، بل الاقتصاد الأميركي أيضاً".

وشدد على أن "ليس لدى حكومة أي سبب للاعتقاد بأن عودة جنسن إلى إنفيديا تشكل أي خطر على ".

وأضاف: "أكد وزير العدل الأميركي أن حكومة الولايات المتحدة لا تمتلك أدلة على تورطه في أي سلوك غير قانوني".