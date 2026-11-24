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غادرت حاملة الطائرات الأميركية "جورج واشنطن" منطقة الشرق الأوسط متجهة إلى المحيط الهندي، وفق ما أوردته بوابة "ميليتاري تايمز".
وجاءت حاملة الطائرات النووية "ثيودور روزفلت" لتحل مكانها، بعدما أمضت "جورج واشنطن" نحو ثلاثة أشهر في المنطقة، قبل عودتها إلى قاعدة يوكوسوكا في اليابان خلال شهر أيار الماضي. وتعمل الحاملة حالياً ضمن نطاق مسؤولية الأسطول السابع الأميركي.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن وصول "ثيودور روزفلت" إلى المنطقة أدى إلى وجود ثلاث مجموعات ضاربة لحاملات طائرات أميركية في الشرق الأوسط في آن واحد، للمرة الأولى منذ عام 2003.
وفي 20 تشرين الثاني الجاري، زار السفير الأميركي لدى الهند سيرجيو غور حاملة "جورج واشنطن" أثناء وجودها في مياه المحيط الهندي. وفي المقابل، لا تزال حاملة الطائرات "جورج بوش" منتشرة في الشرق الأوسط.