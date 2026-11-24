غادرت حاملة الطائرات الأميركية " " منطقة متجهة إلى ، وفق ما أوردته بوابة "ميليتاري تايمز".

وجاءت حاملة الطائرات النووية " روزفلت" لتحل مكانها، بعدما أمضت " " نحو ثلاثة أشهر في المنطقة، قبل عودتها إلى قاعدة يوكوسوكا في خلال شهر أيار الماضي. وتعمل الحاملة حالياً ضمن نطاق مسؤولية الأميركي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن وصول "ثيودور روزفلت" إلى المنطقة أدى إلى وجود ثلاث مجموعات ضاربة لحاملات طائرات أميركية في الشرق الأوسط في آن واحد، للمرة الأولى منذ عام 2003.

وفي 20 تشرين الثاني الجاري، زار السفير الأميركي لدى سيرجيو غور حاملة "جورج واشنطن" أثناء وجودها في مياه المحيط . وفي المقابل، لا تزال حاملة الطائرات " " منتشرة في الشرق الأوسط.