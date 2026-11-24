ذكر موقع إرم نيوز أن تحقيقات أمنية أجريت في دول غرب كشفت عن سبب تزايد هجمات متطرفي "داعش" على الثكنات العسكرية، إذ يدفع التنظيم المتشدد لمقاتليه أجوراً بناءً على الأسلحة والمعدات التي يستولون عليها.

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وتشير أوساط أمنية مطلعة على الشؤون المالية والعمليات الخاصة بالمتطرفين في غرب أفريقيا، إلى تسجيل القسم المالي للتنظيم "غنائم حرب"، يحتفظ بثلثها ويعيد توزيع الباقي على المقاتلين الذين شاركوا في الهجوم.



في الدول الأربع المطلة على البحيرة، الكاميرون والنيجر ونيجيريا وتشاد، يتراوح الحد الأدنى للأجور الشهرية بين 53 و108 دولارات، ويتراوح الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين 775 و1972 دولارًا. أما في المناطق الحدودية التي تنشط فيها جماعة بوكو حرام، فإن الدخل الحقيقي أقل بكثير، إذ أدّت الصراع والضغوط المناخية إلى تهميش المجتمعات اقتصاديا.

وبات تنظيم داعش يستهدف قواعد عسكرية محددة بدلاً من تكثيف الكمائن المباغتة، بينما يستمد مقاتلو بوكو حرام معظم دخلهم من النهب والسرقة من المدنيين، وهي ممارسة يحظرها تنظيم داعش على مقاتليه.



وتُظهر هذه الأساليب أن كلا الفصيلين يُدركان الحاجة إلى حوافز مادية، وقد خصصا مصادر دخل لمقاتليهما.



وبحسب مقاتلين سابقين قابلهم معهد الدراسات الإستراتيجية الأفريقي، أسهم نظام الغنائم في استقطاب الأعضاء والاحتفاظ بهم عندما لم يعد الإيمان والأيديولوجيا وحدهما كافيين. ودون هذا النظام، سيواجه تنظيم داعش في غرب أفريقيا صعوبة في الاحتفاظ بالجيل الجديد من المقاتلين، لا سيما أولئك الذين تم تجنيدهم بالإكراه أو الحوافز الاقتصادية.



وأوضحوا أن إجبار المقاتلين على تسليم أسلحتهم، مع دفع أجورهم، يقلل أيضًا من مخاطر الخلافات الداخلية وانهيار التسلسل القيادي.





وتتمثل المهمة الرئيسية لوحدة التدخل السريع في تشاد في تحييد الشبكات اللوجيستية للجماعات المسلحة ومنع تنظيم داعش في غرب أفريقيا من التوسع من شمال شرق إلى شمال الكاميرون.



زيادة على ذلك، يهدف تكثيف العمليات ضد تنظيم "داعش" وجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد إلى تقريب الجيش من المجتمعات التي نزحت جراء الهجمات. وتعثرت جهود دول المنطقة في مواجهة المتشددين، في حين أعلن الكاميروني، أسومو، في شهر أيلول عن إنشاء وحدة كتيبة التدخل السريع للعمل في منطقة بحيرة تشاد، استجابةً لتصاعد العنف المسلح. وقد تسببت الهجمات الأخيرة في داراك وبرغرام وهيل أليفا في نزوح أكثر من 11300 شخص من منازلهم .وتتمثل المهمة الرئيسية لوحدة التدخل السريع في تشاد في تحييد الشبكات اللوجيستية للجماعات المسلحة ومنع تنظيم داعش في غرب أفريقيا من التوسع من شمال شرق إلى شمال الكاميرون.زيادة على ذلك، يهدف تكثيف العمليات ضد تنظيم "داعش" وجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد إلى تقريب الجيش من المجتمعات التي نزحت جراء الهجمات.

وترى حكومات المنطقة أن القواعد الجديدة ومركز القيادة لكتيبة التدخل السريع في هيل-أليفا، على بحيرة تشاد، ستسهم في تبسيط عملية اتخاذ القرارات وتقليل زمن الاستجابة بين الإنذارات والتدخلات. وهذا أمر بالغ الأهمية؛ لأن الجماعات المسلحة غالباً ما تتراجع بسرعة عبر الحدود إلى قواعدها في نيجيريا.