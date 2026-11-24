أعلنت (UKMTO)، الثلاثاء، تعرض ثلاث سفن للاستهداف بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها باتجاه الشرق.

وأوضحت الهيئة أن السفن الثلاث تمكنت من مواصلة رحلاتها رغم الاستهداف، مشيرة إلى التأكد من سلامة جميع أفراد أطقمها. وأضافت أن حجم الأضرار التي لحقت بالسفن، ومدى وجود تداعيات بيئية للحادث، لا يزالان غير واضحين.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعرض سفينة شحن لهجوم بمقذوف على بعد 23 ميلاً بحرياً قبالة سواحل مدينة ، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وفق ما أفادت به الهيئة.

ولم تقدم UKMTO تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم أو احتمال وقوع إصابات بين أفراد طاقم السفينة.