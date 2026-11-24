أفادت صحيفة " "، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الأميركية " " تجري مباحثات مع شركتي "جنرال موتورز" و" "، إلى جانب شركات صناعية أخرى، للاستفادة من قدراتها الإنتاجية في تصنيع الطائرات المسيّرة العسكرية بكميات كبيرة.

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وبحسب الصحيفة، قد تشمل الاتفاقات المحتملة تولّي هذه الشركات تصنيع وتوريد قطع غيار لمصلحة شركات متخصصة في إنتاج المسيّرات، فيما تدرس "جنرال موتورز" إمكانية التوسع نحو تصنيع محركات لهذه الطائرات.

كما أشارت إلى أن مسؤولين في البنتاغون عقدوا اجتماعات مع مسؤولين في شركة "ماجنا إنترناشونال" الكندية، المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، فضلاً عن شركات أخرى لا ينتمي بعضها إلى قطاع صناعة السيارات.

وتندرج هذه التحركات ضمن توجه أميركي لتسخير الإمكانات الصناعية للشركات الكبرى وتوظيف خبراتها وخطوط إنتاجها في تعزيز القدرة على تصنيع الطائرات المسيّرة وتوسيع إنتاجها العسكري.