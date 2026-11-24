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قال الرئيس الأميركي إن الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" وزوجته لوري ميلز سويا خلافاتهما، عقب أزمة علاقات خارج إطار الزواج أعقبتها استقالته، قبل إعادته إلى قيادة الشركة.وفي حديث لصحيفة " تايمز"، قال عن : "لديه زوجة رائعة جدا، وقد سويا الأمر معا. إنها امرأة رائعة".ولم تعلق ميلز، المتزوجة من هوانغ منذ عام 1985، علنا على الأزمة، ما يجعل الحديث عن تسوية الخلافات منسوبا إلى الرئيس الأميركي، بحسب التقرير.وكان هوانغ، البالغ 63 عاما، قد أقر في رسالة إلى موظفي الشركة بتاريخ 8 تشرين الثاني بأنه لم يكن مخلصا لزوجته، وقدم اعتذارا لها ولأطفاله، مؤكدا تحمله مسؤولية أفعاله والأذى الذي تسبب فيه.وأعرب في الرسالة عن أمله في تعافي أسرته واستعادة ثقتها بمرور الوقت، مع إقراره بأن الاعتذار لا يمحو ما حدث.وجاء اعترافه وسط تقارير عن علاقة مع أليس هوانغ، وشبهات بشأن عملها لصالح الاستخبارات . ونفت اتهامها بالتجسس، وفقا للتقرير. (سكاي نيوز عربية)