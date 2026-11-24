أصدر العاهل السعودي أمراً يقضي بتقديم دعم لأجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى حماية الوظائف وتعزيز استقرار سوق العمل.

ويُقدَّم الدعم من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، على أن تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف التعويضات، وفق ضوابط تضعها لجنة وزارية.

ومن أبرز شروط الاستفادة من المبادرة أن يكون العامل مشتركاً في نظام "ساند" قبل الأول من 2026، وأن تلتزم المنشأة بسداد الأجور والاشتراكات التأمينية بانتظام.

ويُحدد الدعم بنسبة 60% من متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك، على ألا تتجاوز قيمته 9 آلاف لكل مستفيد.

، أكد السعودي محمد الجدعان أن هذه المبادرة تجسد مرونة الاقتصاد السعودي، وتعكس حرص القيادة على حماية الوظائف الوطنية ودعم استقرار سوق العمل.