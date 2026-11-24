استدعت الخارجية الروسية القائمة بأعمال سفارة لدى احتجاجا على مطالبة بلادها بإنهاء عمل الموظفين المحليين العاملين في قسم الضمان الاجتماعي بالسفارة الروسية في ريغا.

وجاء في بيان للوزارة على موقعها الرسمي: "في 23 تشرين الثاني، تم استدعاء القائمة بأعمال لاتفيا لدى ، رامونا كراسوفسكا، إلى مقر ، وذلك على خلفية إنذار وجهته لاتفيا تطالب فيه بإنهاء عمل الموظفين المحليين العاملين في قسم الضمان الاجتماعي التابع للقسم القنصلي في في ريغا".وأوضح البيان أن الجانب الروسي أطلع الدبلوماسية اللاتفية على المشكلات التي تترتب على هذا الإجراء بالنسبة إلى سير عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين، مشيرا إلى أن أبرز هذه المشكلات يتمثل في تعذّر مواصلة صرف المعاشات التقاعدية للعسكريين.وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن صرف هذه المعاشات يتولاه موظفو قسم الرعاية الاجتماعية، بموجب الاتفاقية الموقعة بين حكومتي روسيا ولاتفيا في 30 نيسان 1994، بشأن ضمانات الحماية الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين وأفراد أسرهم المقيمين في الأراضي اللاتفية.وأكدت الخارجية الروسية أن مطالبة ريغا بإنهاء علاقات العمل مع الموظفين المحليين المعنيين تهدد باستمرار تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وتؤثر في قدرة البعثتين الدبلوماسيتين على أداء مهامهما. (روسيا اليوم)