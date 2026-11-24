اعتبر الأوكراني أندريه سيبيها، أن الهجوم بطائرات مسيّرة على سفينة عسكرية روسية وسفينة شحن قبالة سواحل ليبيا مطلع الأسبوع، كان دفاعاً مشروعاً عن النفس، وذلك رداً على انتقادات من حكومة الليبية.

وأضاف سيبيها أن السفن الحربية الروسية وسفن الشحن التي تنقل معدات عسكرية تُعد أهدافاً مشروعة، مشيراً إلى أن حق في الدفاع عن النفس منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق .

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تتخذ من مقراً لها، قد نددت، الاثنين، بالعملية العسكرية التي أدت إلى غرق الطراد الروسي "ميركوري" في ميناء بنغازي شرقي البلاد، وقالت إن ليبيا لن تقبل الانجرار إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وتخضع بنغازي لسيطرة الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، والتي تحظى بدعم القائد العسكري حفتر، الوطني الليبي، فيما تسيطر حكومة الوحدة الوطنية، التي أقالها ، وتحظى باعتراف دولي، على غرب ليبيا.

أثارت هجمات بزوارق مسيّرة استهدفت سفناً روسية ومالطية في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، الأحد، توترات سياسية وأمنية.

وقال سيبيها، عبر تطبيق "تليجرام": "أوكرانيا لا تجر أحداً إلى الحرب، ولا تنقل الحرب إلى أي مكان".

وأضاف: "أوكرانيا تحترم سيادة ليبيا وسلامة أراضيها. ونؤكد أن الهدف من إجراءات أوكرانيا هو التصدي للعدوان الروسي المسلح، وليس الإضرار بليبيا أو شعبها".

وأوضح أن القانون الدولي لا يقصر حق الدفاع عن النفس على الأراضي التي يقع فيها العدوان، بل يجيز ممارسته على أراضي المعتدي، أو في المياه الدولية.

واتهم سيبيها بتعريض دول ثالثة للخطر من خلال استخدام البنية التحتية المدنية في تلك البلدان لأغراض عسكرية.

تحقيق أممي

وقال معهد دراسات الحرب إن السفينة الحربية الروسية توقفت عدة أيام في ميناء بنغازي للتزود بالوقود والإمدادات، بموجب اتفاقية تعاون، وكانت ترافقها سفن شحن يمكنها نقل إمدادات عسكرية إلى روسيا.

وفي المقابل، قالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بنغازي، الاثنين، إن هناك مؤشرات على إطلاق زوارق مسيّرة من غرب البلاد، وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق فيما تردد بشأن نشر أوكرانيا خبراء عسكريين في ليبيا.

ولم تعلق علناً على الهجوم. لكن السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين اتهم، في 22 نوفمبر، أوكرانيا بالوقوف وراء الهجمات على السفن في ميناء بنغازي، مؤكداً أن تدرس سبل الرد، ووصف الهجمات بأنها "إرهابية".