يبدو أن الرئيس الأميركي يقترب من الوقوع في فخ استراتيجي نصبه النظام ، في تطور قد يهدد بتقويض نتائج عملية "زئير الأسد" ويعرّض ودول الخليج لمخاطر إضافية، وفق قراءة نشرها موقع "جيروزاليم بوست".

ويرى المقال أن ترامب، بعدما كانت الضغوط العسكرية والاقتصادية قد وضعت النظام الإيراني في موقف صعب منذ عملية "زئير الأسد"، بات يواجه احتمال انعكاس هذه الضغوط عليه وعلى حلفائه، في ظل تراجع حماسته لخوض حملة عسكرية جديدة.

وكانت تعتقد أن الضربة العسكرية، إلى جانب تشديد العقوبات الاقتصادية وفرض حصار بحري والتهديد باستهداف منشآت استراتيجية وبنى تحتية، كافية لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات بشروط أميركية قاسية. لكن الكاتب يرى أن هذه الإجراءات لم تدفع النظام إلى الاستسلام، بل جعلته أكثر تشدداً واستعداداً للمواجهة.

ويشير المقال إلى أن تراجع ترامب عن التصعيد العسكري، أو إظهار التردد في إطلاق حملة جديدة، عزّز نفوذ المتشددين داخل النظام الإيراني على حساب الأكثر براغماتية، ما دفع طهران إلى تبني موقف أكثر تشدداً تجاه ورفض التنازل عن مطالبها.

ورغم التدهور الاقتصادي الذي تواجهه ، فإنها لا تزال تمتلك، بحسب المقال، ثلاث أوراق استراتيجية قادرة على الحد من التفوق الأميركي.

مضيق هرمز والقواعد الأميركية ودول الخليج

وتتمثل الورقة الأولى في مضيق هرمز، الذي بات محوراً أساسياً في المواجهة، إذ يرى المقال أن فرض حصار بحري أمر أسهل من ضمان استمرار حركة ناقلات النفط، في ظل قدرة تعطيل الملاحة البحرية باستخدام وسائل أقل تعقيداً، ما يجعل إعادة حركة الشحن إلى طبيعتها تحدياً كبيراً أمام الولايات المتحدة.

أما الورقة الثانية، فتتمثل في وجود نحو 50 ألف جندي أميركي في قواعد منتشرة في ، وهو ما يجعلهم عرضة لهجمات إيرانية قد تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، فضلاً عن تهديد المنشآت العسكرية والطائرات وأنظمة الأسلحة المتطورة.

وتتمثل الورقة الثالثة في ترسانة إيران من الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة، التي يقول المقال إنها أعيد تعزيزها منذ وقف إطلاق النار، بما يتيح لطهران تهديد منشآت النفط في دول الخليج الحليفة لواشنطن. ويضاف إلى ذلك دور الجماعات الحليفة لإيران في المنطقة، التي قد تشكل مصدر ضغط إضافياً على هذه الدول.

مناورة إيرانية بين التصعيد والتفاوض

ويصف المقال هذه المعادلة بأنها فخ تقليدي أمام الولايات المتحدة، إذ لا ترغب الإدارة الأميركية في الدخول في تصعيد عسكري واسع، وتراهن بدلاً من ذلك على إطالة أمد الضغوط الاقتصادية لإضعاف النظام، وصولاً إلى انهيار اقتصادي قد يدفع الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.

لكن هذا النهج، بحسب المقال، يترك النظام الإيراني أمام خيارات محدودة، في وقت لا يبدو فيه مستعداً للتخلي عن برنامجه النووي أو صواريخه الباليستية أو نفوذه في مضيق هرمز.

ويرى المقال أن ذلك يصب في مصلحة مجتبى خامنئي، الذي يمكنه محاولة تغيير قواعد المواجهة بصورة تدريجية، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً، في ما يشبه المفاوضات القائمة على المناورة وتبادل الضغط.

ووفق هذه القراءة، تستطيع إيران الاختيار بين تصعيد مضبوط يستنزف الردع الأميركي، أو تنفيذ خطوة عسكرية مفاجئة بهدف كسر الحصار وإخافة دول الخليج، في وقت تحاول فيه واشنطن تجنب مواجهة مباشرة.

إسرائيل أمام معضلة استراتيجية

وفي ظل ما يصفه المقال بتزايد المخاطر على الولايات المتحدة، تواجه إسرائيل معضلة استراتيجية، إذ إن واشنطن تستطيع تحمل حرب استنزاف من مسافة جغرافية بعيدة، لكن إطالة أمد المواجهة قد تتحول إلى تهديد وجودي بالنسبة إلى إسرائيل، وتقوّض النتائج التي حققتها عملية "زئير الأسد".

ويعتبر المقال أن كل يوم يمتنع فيه ترامب عن السعي إلى حسم المواجهة يمنح إيران فرصة لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية وتعزيز موقعها كدولة على عتبة نووية.

ويضيف أن إسرائيل تراقب من موقع المتفرج مسار المواجهة الأميركية ، في وقت تدرك فيه أن تداعيات أي مفاجأة إيرانية ستكون عليها أولاً، ما يجعل الانتظار أكثر خطورة وفق تقدير المقال.

ويخلص إلى أن إسرائيل تواجه ضغطاً متزايداً لاتخاذ قرار بشأن مسارها، بين انتظار تحرك أميركي قد يتيح لإيران تعزيز قدراتها، أو المبادرة إلى خطوة استباقية تقلب المعادلة وتعيد ترتيب أوراق المواجهة في الشرق الأوسط.