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ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بهجوم الحوثيين على أحد أبراج المركز المالي بالرياض.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس أن البديوي "ندد بأشد عبارات الاستنكار والتنديد، بالهجوم الغادر الذي شنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".
وأكد أن هذا الهجوم "جريمة شنيعة واعتداء يكشف خطورة النهج الإرهابي لهذه الميليشيا واستهانتها بأرواح الأبرياء، مما يستوجب موقفاً دولياً حاسماً لمحاسبة هذه الميليشيا".
وجدد الأمين العام، التأكيد على أن "دول مجلس التعاون تقف مع المملكة العربية السعودية وتدعمها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لصون سيادتها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها".