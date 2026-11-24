ندد لمجلس التعاون ، جاسم البديوي، بهجوم الحوثيين على أحد أبراج المركز المالي بالرياض.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس أن البديوي "ندد بأشد عبارات الاستنكار والتنديد، بالهجوم الغادر الذي شنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من أحد أبراج المركز المالي بمدينة بالمملكة ".

وأكد أن هذا الهجوم "جريمة شنيعة واعتداء يكشف خطورة النهج الإرهابي لهذه الميليشيا واستهانتها بأرواح الأبرياء، مما يستوجب موقفاً دولياً حاسماً لمحاسبة هذه الميليشيا".

وجدد الأمين العام، التأكيد على أن "دول مجلس التعاون تقف مع وتدعمها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لصون سيادتها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها".