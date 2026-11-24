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يدرس "معسكر التغيير" ، بقيادة غادي آيزنكوت، سيناريو تشكيل حكومة أقلية قصيرة الأمد، بهدف إزاحة رئيس الوزراء من السلطة، في ظل استمرار العقبات التي تعترض مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.وبحسب القناة الـ12 ، يقضي المقترح بتشكيل حكومة مصغّرة تضم خمسة أو ستة وزراء يتولون الحقائب الأساسية، وفي مقدّمها الخارجية والدفاع والمالية والأمن القومي والقضاء.وفور أداء الحكومة اليمين أمام ، سيعمل معسكر التغيير على استقطاب أحزاب إضافية لتوسيع الائتلاف وتأمين أغلبية برلمانية، على أن يُصار إلى حلّ الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة في حال تعذّر ذلك.ويتيح هذا السيناريو لمعسكر التغيير الوفاء بتعهّده بإزاحة ، من دون الاعتماد بصورة دائمة على دعم القائمة العربية المشتركة، فضلاً عن خوض الانتخابات المقبلة من موقع السلطة.وأكد مسؤولون في المعسكر أن المقترح مطروح بالفعل، لكنه يشكّل واحداً من عدة خيارات تجري دراستها، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنه.وتتزامن هذه التحركات مع استمرار المفاوضات مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، إلى جانب الاتصالات مع حزب "الليكود" لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة، وسط خلافات جوهرية بشأن هوية رئيس الحكومة والتعديلات القضائية التي أُقرّت في عهد نتنياهو.