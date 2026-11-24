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أفاد تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" ، وترجمه "لبنان24"، بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي يناقشون إمكانية توجيه ضربات عسكرية تستهدف كبار القادة الإيرانيين، بهدف إبعاد المتشددين عن النظام والضغط على طهران لإنهاء الحرب، في وقت لم يتخذ فيه قراراً نهائياً بشأن هذا الخيار.وبحسب التقرير، يرى مؤيدو الخطة أن استهداف القيادات المتشددة قد يساعد ترامب على إنهاء الحرب، من خلال زيادة الضغوط على المسؤولين الذين لا يزالون في السلطة.في المقابل، يحذر المعارضون من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ قد تدفع طهران إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً، وتقوض صدقية في أي مفاوضات مستقبلية. كما حذّر بعض القادة العسكريين من أن تنفيذ ضربات من هذا النوع قد يعرّض مسؤولين أميركيين لمخاطر أكبر.خيار عاد إلى الواجهةوأشار التقرير إلى أن استهداف كبار القادة الإيرانيين كان من بين الخيارات التي عُرضت على ترامب منذ فترة، إلا أن الفكرة عادت إلى دائرة النقاش خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع دراسة الرئيس الأميركي سبل إنهاء الحرب، بما في ذلك احتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق.وكانت وإسرائيل قد قتلتا المرشد السابق علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب، في شباط الماضي، قبل أن يُعيّن نجله مجتبى خامنئي خلفاً له في آذار.ولفت التقرير إلى أن ترامب ألمح خلال مقابلات أجراها الأسبوع الماضي إلى إمكانية الانتظار حتى ما بعد بداية العام الجديد قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية كبيرة جديدة ضد .ونقل التقرير عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن أمام ترامب عدة خيارات، وإن الرئيس سيتخذ القرار بشأن أفضل السبل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.