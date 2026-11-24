أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أن الجيش، نفّذ خلال الساعات الماضية 697 عملية استهداف ضد الحوثيين ضمن عملية "فجر اليمن"، توزعت بين 17 غارة جوية، و620 استهدافاً بمدفعية الميدان، و32 بالطائرات المسيّرة، و28 بالراجمات.

وأضاف أن العمليات طالت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحصيناتهم وآلياتهم ومخازن أسلحتهم، وأسفرت عن "تحييد" 97 من قيادات الجماعة وعناصرها، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية.