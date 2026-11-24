اعلنت بحرية الحرس الثوري أن سفينة حاويات مخالفة تعرّضت للاستهداف أثناء عبورها في مسار غير مصرّح به شمال ميناء خصب وجنوب ، بعد إطفائها أنظمة الملاحة وتحديد الموقع، وعدم التزامها بتعليمات حركة المرور البحري.

وجدّدت التأكيد على ضرورة مالكي السفن التجارية وقادتها بقواعد السلامة البحرية، واستخدام المسارات المصرّح بها، والتقيّد بتحذيرات الجهات المختصة، حفاظاً على أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وحذّرت من أن تجاهل هذه المتطلبات قد يعرّض حياة أفراد الطواقم وسلامة السفن ومصالح مالكيها لمخاطر جسيمة.