يواجه الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني محاكمة جديدة في العام المقبل، على خلفية اتهامات تتصل بمحاولة التأثير على مسار التحقيق في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته عام 2007.

وحددت المحكمة الفترة الممتدة من 3 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول 2027 موعداً لمحاكمة الزوجين، بتهمتي "تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب عملية احتيال منظمة" و"إخفاء جريمة التأثير على شهود". وفي حال إدانتهما، قد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تبلغ 150 ألف يورو.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد محكمة الاستئناف في لإصدار حكمها، الاثنين، بحق عشرة متهمين، من بينهم ساركوزي، في القضية الأساسية المتعلقة بالاشتباه في حصول حملته الانتخابية على أموال من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفق ما أوردته "وكالة الصحافة ".

وتعود جذور الملف إلى اتهامات أطلقها رجل الأعمال الفرنسي - اللبناني زياد تقي الدين، ابتداءً من عام 2011، تحدث فيها عن حصول حملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 على تمويل ليبي. وفي عام 2012، شدد تقي الدين في تصريحات صحافية على صحة روايته، قبل أن يدلي عام 2016 بإفادة لموقع "ميديا بارت" الاستقصائي، قال فيها إنه نقل خمسة ملايين يورو نقداً داخل حقائب خلال ثلاث رحلات جوية بين وباريس، بين تشرين الثاني 2006 ومطلع عام 2007.

وبحسب روايته، جرى تسليم الأموال على دفعتين إلى كلود غيان، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب ساركوزي عندما تولى ، وإلى ساركوزي نفسه. إلا أن المعنيين نفوا هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وشهدت إفادات تقي الدين تبدلاً في أكثر من مناسبة؛ ففي مقابلة أجريت معه في تشرين الثاني 2020، تراجع عن اتهاماته، مؤكداً أن ساركوزي لم يحصل على أي أموال من القذافي، لكنه عاد بعد نحو شهرين ليجدد اتهاماته للرئيس الأسبق. وكان تقي الدين قد توفي في أيلول 2025، بعدما وُجهت إليه اتهامات في إطار التحقيق نفسه.

وبحسب قرار الإحالة الذي اطلعت عليه "وكالة الصحافة الفرنسية"، يشتبه القضاة في أن ساركوزي وبروني شاركا في ترتيب لقاء مع تقي الدين بهدف حمله على تغيير أقواله وتضليل القضاة المشرفين على التحقيق في التمويل الليبي، بما قد يؤدي إلى صدور قرارات ترفع المسؤولية الجنائية عن الأشخاص الملاحقين في القضية.

وكان ساركوزي قد تمسك ببراءته طوال سنوات التحقيق، إلا أن محكمة ابتدائية قضت في أيلول 2025 بسجنه خمس سنوات، بعد إدانته في قضية مرتبطة باتفاق فساد مع ليبيا. وأصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن، حيث أمضى 20 يوماً خلف القضبان.

وفي إطار مرحلة الاستئناف، طلبت إنزال عقوبة السجن سبع سنوات بحق الرئيس الأسبق، فيما تترقب القضية صدور الحكم بحق المتهمين العشرة الاثنين المقبل.