يُرجَّح أن تسجّل مونتريال الكندية هذا العام تأخراً قياسياً في موعد تساقط الثلوج، بفعل ظاهرة "إل نينيو"، وفق ما قال خبير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح خبير الأرصاد الجوية في والتغيّر المناخي الكندية سيمون لوغو أنّ أكبر تأخر في تساقط الثلوج في مونتريال سُجّل في 23 تشرين الثاني 2011، بحسب بيانات جمعتها السلطات في المدينة على مدى 150 عاماً.

وبات مؤكداً أنّ هذا الرقم القياسي سيُحطَّم هذا العام، نتيجة اعتدال درجات الحرارة على نحو ملحوظ خلال تشرين الثاني، والانخفاض الحاد في معدلات الهطول.وبحسب لوغو، تشكل ظاهرة "إل نينيو" وما تسببه من تحوّل في مواقع الكتل الهوائية، أحد أسباب هذا التأخر القياسي في تساقط الثلوج.

وقد تصبح ظاهرة "إل نينيو" الحالية التي أُعلن عنها في حزيران، الأقوى على الإطلاق من ناحية شدّتها، ما يفاقم تداعيات التغيّر المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.

وكان تقرير حكومي عن التغير المناخي أشار في أيلول إلى أن "فترة استمرار الغطاء الثلجي تراجعت في مختلف أنحاء خلال العقود الأربعة الماضية".