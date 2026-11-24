طالبت حركة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في بالتدخل لإلزام باحترام الاتفاق ووقف هجماتها، وذلك عقب اغتيال مدير عام جهاز الأمن الداخلي في القطاع، العميد نعيم محمد أبو نحل، بغارة إسرائيلية غربي مدينة غزة.

وقالت الحركة، في بيان على منصة "تلغرام"، إن اغتيال أبو نحل يمثل اعتداءً على المجتمع الفلسطيني وأمنه الداخلي، واصفة استهداف المسؤولين الأمنيين وأفراد الشرطة المدنية بأنه انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واعتبرت حماس أن العملية تأتي في إطار محاولات إسرائيل استهداف الداخلية وإشاعة الفوضى في القطاع، مؤكدة أن هذه الاغتيالات لن تنجح في تقويض إرادة أو ثني والشرطية عن أداء مهامها.

كما دعت الحركة ومؤسساته إلى التحرك لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، معتبرة أن استهداف القيادات الأمنية يشكل جريمة حرب.

جاء ذلك فيما أعلنت في غزة عن مقتل العميد نعيم أبو نحل، البالغ من العمر 50 عاماً، في غارة إسرائيلية استهدفته غربي مدينة غزة.

وأعلن الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" استهداف شخصية بارزة في حماس بالقطاع، من دون هويتها في بيانهما الأولي، قبل أن تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن المستهدف هو أبو نحل.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادرها، أن أبو نحل قد خلف معين العربيد، الذي اعتقله الجيش و"الشاباك" خلال عملية في أيلول الماضي، ولا يزال محتجزا .

ويأتي اغتيال أبو نحل في سياق استهداف إسرائيلي لقيادات وضباط وعناصر في الأجهزة الأمنية والشرطية بقطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول 2025.