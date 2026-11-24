طالبت حركة حماس الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتدخل لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاق ووقف هجماتها، وذلك عقب اغتيال مدير عام جهاز الأمن الداخلي في القطاع، العميد نعيم محمد أبو نحل، بغارة إسرائيلية غربي مدينة غزة.
وقالت الحركة، في بيان على منصة "تلغرام"، إن اغتيال أبو نحل يمثل اعتداءً على المجتمع الفلسطيني وأمنه الداخلي، واصفة استهداف المسؤولين الأمنيين وأفراد الشرطة المدنية بأنه انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت حماس أن العملية تأتي في إطار محاولات إسرائيل استهداف الجبهة الداخلية الفلسطينية وإشاعة الفوضى في القطاع، مؤكدة أن هذه الاغتيالات لن تنجح في تقويض إرادة الفلسطينيين أو ثني الأجهزة الأمنية والشرطية عن أداء مهامها.
كما دعت الحركة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، معتبرة أن استهداف القيادات الأمنية يشكل جريمة حرب.
جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل العميد نعيم أبو نحل، البالغ من العمر 50 عاماً، في غارة إسرائيلية استهدفته غربي مدينة غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" استهداف شخصية بارزة في حماس بالقطاع، من دون الكشف عن هويتها في بيانهما الأولي، قبل أن تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن المستهدف هو أبو نحل.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادرها، أن أبو نحل قد خلف معين العربيد، الذي اعتقله الجيش و"الشاباك" خلال عملية في أيلول الماضي، ولا يزال محتجزا في إسرائيل.
ويأتي اغتيال أبو نحل في سياق استهداف إسرائيلي لقيادات وضباط وعناصر في الأجهزة الأمنية والشرطية بقطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول 2025.