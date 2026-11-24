تتزايد في إيران الانتقادات لحدود الدعم الذي تقدّمه والصين، بعدما أظهرت الحرب التي شهدها عام 2026 والحصار البحري الأميركي اللاحق، وفق قراءة سياسية داخلية، أن التقارب مع القوتين لا يضمن لطهران مساندة فعلية في مواجهة واشنطن.

وبحسب تحليل نشره موقع "إيران إنترناشيونال"، لم تعد النظرة السائدة في أوساط سياسية إيرانية إلى موسكو وبكين تقوم على اعتبارهما شريكين موثوقين، بل باتتا تُوصَفان بأنهما قوتان تسعيان أولاً إلى تحقيق مصالحهما الخاصة. ولا يعني ذلك الدعوة إلى قطع العلاقات معهما، بل إعادة تقييم ما يمكن أن تقدّماه لإيران فعلياً.

وتعمّقت هذه الشكوك بعد القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شينزن الصينية في 19 تشرين الثاني، إذ لم يتضمن الإعلان المشترك المؤلف من أربع نقاط أي إشارة إلى إيران. وأثار ذلك انتقادات من شخصيات تنتمي إلى تيارات سياسية متباينة، حذّرت من الخلط بين التنافس الروسي والصيني مع واشنطن وبين الاستعداد للدفاع عن المصالح الإيرانية.

ومن أبرز المؤشرات على هذا التحول، تقاطع مواقف الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، المحسوب على الإصلاحي البراغماتي، مع مواقف صحيفة "جوان" المتشددة المرتبطة بالحرس الثوري.

وقال ظريف خلال حفل توقيع كتاب في طهران، الخميس، إن "لا أحد سيدافع عنا في الحرب أو السلام، وعلينا الاعتماد على أنفسنا"، بعدما كان قد حذّر في 2 تشرين الأول من أن العلاقات الاستراتيجية مع روسيا والصين يجب ألا تتحول إلى تبعية للشرق، لأن الإفراط في الاعتماد على أي من القوتين يضعف قدرة المناورة مع واشنطن ودول الجوار.

بدوره، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "جوان" غلام رضا صادقيان أن روسيا والصين والولايات المتحدة تتقاطع مصالحها في إبقاء إيران ضمن إطار غير نووي، فيما تتحمل طهران وحدها التكاليف الاقتصادية والعسكرية للمواجهة. وأشار التقرير إلى أن حديثه عن احتمال تغيير العقيدة النووية الإيرانية بدا لافتاً، لأنه يفتح باب النقاش حول أحد المحظورات التقليدية في الجمهورية الإسلامية، أي امتلاك السلاح النووي.

ولم تقتصر هذه المواقف على الإصلاحيين والمتشددين. فقد قال أستاذ العلاقات الدولية محمد جواد حق شناس، الاثنين، إن موسكو وبكين تتفاوضان انطلاقاً من أولوياتهما الخاصة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وقضية تايوان، مشدداً على أن قيمة أي شراكة يجب أن تُقاس بمدى إسهامها في أمن الإيرانيين وتنميتهم ورفاههم، لا باستخدام إيران ورقة تفاوضية مع قوى أخرى.

كما دعا مسيح مهاجري، رئيس تحرير صحيفة "جمهوري إسلامي"، السبت، المسؤولين الإيرانيين إلى التركيز على معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل، بدلاً من التعويل على الخلافات بين القوى الكبرى. واعتبر أن عدم نجاح واشنطن في انتزاع مواقف صينية وروسية ضد إيران خلال قمة شينزن لا يشكل بحد ذاته إنجازاً دبلوماسياً لطهران.

وفي المقابل، لا تزال الرسمية، ومنها وكالة "إرنا"، تبرز الدعم الدبلوماسي الروسي والصيني، مستندة إلى بيان مشترك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 19 تشرين الثاني، وإلى مواقف البلدين في مجلس الأمن الدولي المنددة بالتحركات الأميركية والإسرائيلية. لكن اقتصاديين ومحللين باتوا يتساءلون عن مدى تطابق المصالح الروسية والصينية مع المصالح الإيرانية.

الفجوة بين التصريحات والمصالح

وتظهر هذه الفجوة أيضاً في المجال الاقتصادي. فبحسب التقرير، أوقفت مصافٍ صينية مستقلة، تُعرف باسم "مصافي أباريق الشاي"، استيراد النفط الإيراني المنقول بحراً منذ أيلول، خشية اعتراض السفن الأميركية أو التعرض لعقوبات ثانوية. ولم تسجل إيران منذ ذلك الحين شهراً كاملاً من صادرات النفط، رغم استمرار بكين في انتقاد العقوبات الأميركية الأحادية.

وفي موقف لافت، أشارت وكالة "مهر" المحافظة، في تحليل نشرته في 21 تشرين الثاني، إلى أن روسيا تفتقر إلى القدرات الأيديولوجية والعسكرية والصناعية التي كان يمتلكها الاتحاد السوفياتي، وتواجه مشكلات جدية خاصة بها.

كذلك شدد نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي، في 21 تشرين الثاني، على أن بلاده تتخذ قراراتها وفق مصالحها الوطنية، ولا تطلب إذناً من أي قوة خارجية، سواء في واشنطن أو بكين أو موسكو.

وسعى المتحدث باسم الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي في 23 تشرين الثاني، إلى طمأنة الإيرانيين بالقول إن روسيا والصين "صديقتان" لإيران، لكنه أكد أن "القرارات المتعلقة بإيران لا تُتخذ في أي مكان خارج طهران".

ويخلص التقرير إلى أن النقاش داخل إيران لم يعد يدور حول استمرار العلاقات مع روسيا والصين من عدمه، بل حول حدود ما تستطيع هاتان الدولتان تقديمه. ومع تراجع التوقعات بشأن دعمهما، يتقدم خطاب الاعتماد على الذات بدلاً من الرهان على التحالف مع الشرق.