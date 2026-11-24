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أعلنت ، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على جماعة الحوثيين في اليمن، على خلفية اتهامات باستهداف المدنيين وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، ولا سيما من خلال الهجمات على والملاحة في البحر الأحمر.وأوضحت أن تشمل تجميد أصول الجماعة، إلى جانب إجراءات تستهدف أربعة أشخاص، بينهم ورئيس جهاز الاستخبارات والأمن التابع للحوثيين.واتهمت الخارجية البريطانية الجماعة باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، فضلاً عن تهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.ويأتي القرار بالتزامن مع هجوم جديد شنّه الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض، أسفر عن إصابة 11 شخصاً، وفق بيان رسمي، وفي ظل استمرار التصعيد العسكري في اليمن وتقدّم الجماعة باتجاه مدينة عدن.، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون ستيفن داوتي أن العقوبات جاءت على خلفية التهديدات التي تشكّلها أنشطة الحوثيين لليمن ودول الجوار والملاحة الدولية.وأشار داوتي إلى أن بلاده تواصل تقديم الدعم الدفاعي للسعودية لمواجهة الهجمات الحوثية، بما يشمل المساعدة في اعتراض الصواريخ وتزويد الطائرات بالوقود جواً.كما دعا الحوثيين إلى وقف أعمالهم العدائية والعودة إلى مسار الحوار والسلام، محذّراً من تداعيات استمرار التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.